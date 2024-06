Previsão Manchester United x Newcastle, vista em Old Trafford

em Liga PremiadaEste ano, a defesa certamente não é a opção preferida da maioria das equipes. A “regra” também se aplica a Manchester United E Newcastleque competirá na noite de quarta-feira (21h).Old Trafford No Recuperação do dia 34.

Objetivo e acima de 2,5 são adequados para casas de apostas

Eles sofreram 57 gols Pega Contra 56 deuses demônios vermelhos, esperado de um time capaz de marcar 79 gols (quarto melhor no ataque). O heroísmo tem mais sombras do que luzes unido: 16 vitórias, 6 empates, 14 derrotas (8), as duas últimas foram contra o Crystal Palace (0-4) Arsenal (0-1).

Em suma, se é razoável esperar um jogo incrível (golos e mais de 2,5 pagam relativamente pouco), então vale a pena considerar um jogo mais lucrativo. Multi-objetivo 3-5: Probabilidades 1,73 maiores jogo1,70 acima eurobit E Sisal. Já existe um precedente sazonal em Old Trafford, que remonta a novembro para a FA Cup: uma vitória do time por 3 a 0. Newcastle. O primeiro tempo com pelo menos um gol de cada lado? Opção “Gol no primeiro tempo“Pode ser encontrado às 2h70.