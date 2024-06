Pule o concerto do La Scala na catedral (vídeo)

Como era amplamente esperado, uma forte tempestade atingiu Milão na noite de domingo. Primeiro, cai chuva misturada com areia do deserto, vermelha ou amarela, durante o dia, e depois cai uma violenta chuva de água.

Os bombeiros e a polícia local, que foram alertados com antecedência, intervieram quando necessário, mesmo que não tenham sido relatados problemas específicos no momento, exceto em várias estradas que foram inundadas e algumas das quais foram temporariamente fechadas. O concerto, música e animação “Party Like A Deejay”, na Piazza Sempione em Arco della Pace, viu o número de participantes cair – conforme explica a polícia de trânsito – de cerca de 8 mil pessoas para 400 esperando, de forma improvável, pelo fim do o ano. chuva. Muitos voltaram para suas casas. Mas outros “resistiram”.

Abaixo, histórias de Milan Belladadeo

O concerto no Duomo foi ignorado

Mas o pior aconteceu com o tradicional concerto da Filarmonica della Scala na Piazza Duomo que foi cancelado devido ao mau tempo. A tempestade que eclodiu pouco antes do início inundou o teatro e a única possibilidade era cancelar o espetáculo dirigido por Riccardo Chailly com Emanuel Tjeknavoryan. Foi-lhe dito através do microfone: “Com pesar, anunciamos que não há condições para avançar”. Explicou: “As condições do teatro não permitem isso. São ferramentas preciosas e não electrónicas”, lembrando que “é a primeira vez que isto acontece em doze edições”.

Na praça da catedral, houve uma debandada geral de pessoas aguardando o início do desfile. Apenas as pessoas com assentos (sobre os quais foram colocados guarda-chuvas vermelhos) resistiram em vão na esperança de assistir ao concerto que deveria ter sido transmitido ao vivo pela Raysync e pela Rádio 3.