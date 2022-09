1ª Temporada de “Mais Rápido que o Medo”

Uma nova série começa no Rai 4 na segunda-feira, 5 de setembro, às 21h20, que acompanhará os espectadores nas próximas semanas com a primeira temporada, na estreia absoluta, do crime “Faster Than Fear”. Simultaneamente com a transmissão do primeiro episódio, estará disponível no RaiPlay il caixa Série completa com todos os episódios.

No centro da narrativa está o temível criminoso Andre Hafner que foge de uma instituição psiquiátrica e imediatamente inicia uma intensa caçada. A jovem policial Sunny Baker também está se juntando à equipe, tendo acabado de voltar ao trabalho após uma licença médica de seis semanas. Embora Sunny esteja pronta para agir, a supervisora ​​principal limita seu papel, colocando-a na sombra de seus colegas. Sunny será capaz de provar a si mesma em sua equipe? Mas acima de tudo, qual é o segredo que te conecta com a pessoa desejada?

O diretor alemão Florian Baxmer lidera todos os episódios da primeira temporada de “Faster Than Fear”, uma série de detetives detetives fora dos cânones de uma abordagem processual típica do gênero. No centro da mostra está o retrato de uma mulher forte e resoluta que ao mesmo tempo parece frágil e vítima de uma visão masculina e masculina do trabalho que realiza, em quem a fronteira fugaz que liga sua profissão à vida privada é uma agulha de equilíbrio que pode comprometer seu lugar. Para enfrentar o agente Sunny Becher está Frederic Becht, que se joga em uma caçada de “gato e rato” com o assassino e estuprador criminoso André Hafner, que tem o rosto de Felix Claire.