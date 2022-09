Cerimónia de Entrega de Prémios dos Finalistas do Porto Cesario Film Festival

Festival de Cinema do Porto Cesário, esta noite a cerimónia de entrega de prémios para os finalistas





Torre Labello – ontem à noite do Porto Cesario Film Festival, uma competição cinematográfica organizada pelos Coordenadores de Ambiente pró-Porto Cesario no âmbito do projeto A-Mare Giovani, cofinanciado pela Presidência do Conselho de Ministros, patrocinado e contribuído por a Direcção-Geral do Cinema e o Ministério da Cultura Audiovisual.

Hoje à noite, na Torre Labello, das 17h30 às 19h30, o programa “Coma com os olhos – no novo reality show”, gastronomia no cinema de animação, a obsessão social em fotografar pratos com curadoria de Fiorella Peroni (responsável pelo Gambero Rosso Academy Lecce e a Cidade do Gosto) e o Professor Luca Banderali (Professor de História do Cinema, DAMS – Universidade de Salento).

convidados do concerto

Salvatore Casalos e Salento Film Ensemble

Salvatore Casalos • Guitarras, arranjos | Serena Specato • Voz

Geórgia Santoro • Flauta | Emmanuel Coluccia • Saks

Stefano Rielli • Basso | Paolo Colazo • Bateria

Alicia Paladini ao piano

A diretora artística do festival, a diretora Anna Severoli. Coordenador Geral, Mino Buccolieri. PCFF renova sua colaboração com o Clorofilla Film Festival novamente este ano.

A partir das 20h30, Giorgio Consoli apresentará a cerimónia de entrega de prémios, na qual foram recebidos mais de dois mil trabalhos, incluindo 26 curtas, curtas-metragens e documentários de Itália, Portugal, Finlândia, Reino Unido, França, EUA, Irã e Turquia.

A presidente do júri, a atriz Celeste Casiaro, é musa, atriz e tradutora, e curtas a levam a festivais ao redor do mundo, de Sundace a La Mostra di Venezia. Ela foi indicada ao Prêmio Nastro d’Argento como Melhor Atriz em 2014 por In the Grace of God, uma artista apreciada na Itália e no exterior.

Além dos prêmios a serem conquistados, os vencedores doarão algumas garrafas de vinho Apollonio projetadas pela pintora de arte vinícola Ariana Greco.

O festival fala do amor ao mar e ao meio ambiente e também do diálogo entre povos e culturas, principalmente neste difícil momento histórico. Ana Severoli e Mino Buccolieri explicam que Porto Cesário não é apenas um mar, mas também arte, cinema, cultura e esta revisão, que foi conseguida com um esforço enorme e coletivo e recompensada com grande sucesso junto do público e participantes.

Todos os nomes dos finalistas

curto

– Grande por DANIELE PINI, Itália

Passos no Vento por Maya Sanbar, Vaja Mello, Gustavo Leal, Reino Unido

Big Oak por Maria Jimenez Cavallo, Itália

– Klod por GIUSEPPE MARCO ALBANO, Itália

Carlo Alessandro Argentino Challenge, Itália

Linha da vida: Irmãos que prenderam a respiração de Abdullah Şahin, Turquia

– Nina, Lily e O Marie Di Maria Giulia Mottolo, Itália

– Venda por Anna Rica Zacali, Hungria

– Reimagine por GIANLUCA MANGIASCIUTTI, Itália

– Tito de Laura Longo, Itália

– 31 em Beatrice Pradal, França

– Misterioso por Johnny Tommenen, Finlândia

pequenos tribunais

Damasco Mattia Teresa, Itália

– Bobe faz peixe gevilt da TZVI KOGAN, EUA

– Can Suyu, Água é Vida de ANIL GÖK, Turquia

– Green por Ariel Cohen, Louis Florian, Theo Fratisser, Camille Poirez, Eloise Thibault, França

– Casa Hamid Azizi, Irã

– O Velho e o Mar de EYLÜL YARKIN, Turquia

– Big Daddy, I’m Little de ANYA RU, MASHA RUMYANTSEVA, Itália

– O Meteorito A Tartaruga e a Rapariga de Gonçalo Viana, Portugal

documentários

– How Blue Is Your Ocean Blue by JOE PISCIOTTA, EUA

A longa rendição dos pescadores de Noemi La Barbera, Itália

– A Missão Eurydice por Marco Spinelli, Itália

– Se ‘ilgiadora de sus tempus por FILIPPO BIAGIANTI, Itália

– Mãe Terra por Fabio Lilly, Itália

– Women of the Wild por Molly Ferrell, Jay Callahan, EUA

jurados

Celeste Casiaro: Muse, atriz e tradutora de curtas-metragens que a leva a festivais de todo o mundo, de Sundace a La Mostra di Venezia. Nomeada para o Prêmio Nastro d’Argento como Melhor Atriz em 2014 por “Na Graça de Deus”, ela é uma artista muito conceituada na Itália e no exterior.

Virginia Panzera: Professora audiovisual. Autor, editor e assistente de direção de algumas das produções mais importantes da Itália, como Rai, Endemol e Sky

Niccol Carnemio é professor de Direito de Navegação e Transporte na Faculdade de Economia da Universidade de Bari. Comunicadora científica e consultora Rai1 para Linea Blu

Gustavo Caputo: Advogado, Ator e Produtor Cinematográfico Saietta, fundado em 1999 com Edoardo Winspeare, que em quinze anos produziu longas e trinta filmes entre documentários e curtas.

Luca Banderali: Professor de Cinema na Universidade de Salento e ex-membro do Conselho de Administração da Puglia Film Commission, crítico de cinema, editor e autor de cinema, teatro e televisão.