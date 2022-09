Veneza: Coriales lidera Penélope Cruz. “Digo minha infância tranquila” – Culture & Shows

– É o filme da vida, “Cheguei tão perto do cinema talvez por causa disso, mas se o fizesse como meu primeiro filme teria parecido tão sem graça, e talvez educativo, teria sido a história de um homem pobre passando por uma crise sexual, ao invés disso eu esperei, eu tenho consciência e coisas assim tem que Você é capaz de dizer a eles quando você sabe falar.” Em entrevista à ANSA, Emmanuel Criales, que hoje concorre com L’Immosità em Veneza 79, o terceiro italiano na disputa, fala com entusiasmo, usando palavras importantes como “renascimento”. Pode levar uma vida inteira para dizer a si mesmo como você é: “Como sempre, não tenho lembranças de mim além dessas, não são escolhas, você só precisa acreditar em si mesmo como é”.

Veneza, na exposição “L’immensita” de Emmanuel Criales





Ele não quer que The Immensity seja definido como um filme que ele está dirigindo, “Eu sempre estive fora! Eu não sou uma estrela do rock, com o que as pessoas deveriam se importar, é um filme que me preocupa muito, diz aos meus infância, não há transformação ou transição, seria enganoso”. Certamente nessa memória há uma casa dos anos setenta em um dos bairros em construção em Roma na época, “consistente com meu status” e depois há a dinâmica familiar, as alegrias de dançar as músicas de Raffaella Cara, mas acima todas as dores. “Minha mãe não sabia para onde virar a cabeça – o diretor está se mudando – ela se escondeu comigo como no filme, ela tentou me proteger, mas eu sofri com a dor que dei a ela. Seu nome de nascimento eletrônico em feminino – e deixando um pedaço do meu corpo, que estava negociando a condição. Eu e não sendo E quero continuar assim e espero que ninguém fique chocado. Agora felizmente os tempos mudaram, as crianças são grandes mestres nisso, elas sabem como usar novas palavras, gênero fluidos, por exemplo, e eles nos dizem ‘categorias homem-mulher, nós somos o que somos’ Nele, isso são seres humanos antes de serem definidos sexualmente.” Hoje – acrescenta Kyrialis – há uma sociedade diferente do que aquela em que cresci, mas devemos sustentar as famílias e não deixá-las sozinhas como minha mãe estava na época. Roma para o filme ‘Uma paisagem metafísica abstrata. Para mim, que amo grandes paisagens abertas – continua o diretor Respiro e Terraferma – filmar todo o filme dentro de uma casa me pareceu impossível, talvez porque seja justamente a reprodução da minha quando eu era um criança, me senti bem. Eu pensei por um tempo Long: eu vou contar a história autobiográfica mais cedo ou mais tarde, ela está lá, ela te persegue, e então chegou a hora e tudo correu como deveria. ”

Se, como conclusão, o pai era Vincenzo Amato, sendo seu representante pagão, a mãe, assim como a adolescente Adriana, que rejeita sua identidade, era essencial. “Penelope Cruz é o arquétipo de mulher e mãe, ela é como Penélope Ulysses. Ela era muito generosa, e os meninos do set a viam como uma deusa e brincavam com eles: era mágico.” Em Luana Giuliani, que interpreta Adriana que quer ser chamada de Andrea, “eu me vi de novo”. O relacionamento deles é o coração da história, “Talvez porque são as personagens femininas que realmente me interessam, mas os homens são chatos!”. Por fim, Cara, uma espécie de deus guardião da enormidade: “A cena da dança foi filmada nas notas de hype que Penelope faz com seus meninos no dia em que o produtor Mario Giannini veio nos contar que Raffaella, que estávamos esperando uma visita para o set, estava morto, foi uma estranha coincidência.” O filme, escrito com Francesca Manieri e Vittorio Moroni, é produzido pela Wildside (uma subsidiária do Fremantle Group) e pela Warner Bros. Itália com parceiros franceses, após a estreia em Veneza estará nos cinemas com a Warner a partir de 15 de setembro.