Vasco Rossi: Não aos canalhas do mundo O Comandante elogia os sessenta mil San Siro e “dedica” a República de Asilo ao Primeiro Ministro Meloni

A Gangue dos Sessenta Mil é intitulada: Sim, ainda estamos aqui. E cada um deles se olha no espelho e está lá no espelho Vasco. Aquele no palco, como sempre. San Siro, esta é a sua 31ª vez aqui e vai somar mais seis, até 20 de junho. De vez em quando, quase meio milhão de integrantes da referida quadrilha chegarão ao estádio, que tanto festejou este ano.







(Foto Trusillo)

Como disse o prefeito de Milão ao lhe dar um rolo do que quer que fosse, o Vasco bateu recordes de audiência e de emoção em Milão. E aqui estamos, e faz sentido dizer isso também. Líder Comece o ritual na hora certa e depois vá. Na plateia, um pesquisador pode estremecer e exalar felicidade: A pessoa amontoada aqui, no primeiro calor do ano, é uma amostra perfeita da população, idade, riqueza, talvez até tendências idealistas, há tudo e mais, e ele está foi assim desde a primeira vez.

Era 1990, era 10 de julho, e a turnê se chamava Na frente do palcoO que podemos ter certeza é que cada um dos sessenta mil acrescenta ao longo da noite, sem forçar nada, mas apenas por instinto natural, um pedacinho do que o Vasco disse naquele dia, descrevendo outro estado emocional de rebelião do roqueiro ao longo dos anos, um choque de nojo que… Causado pelo populismo barato de hoje e pelos slogans fáceis de milhões, bombardeados todos os dias: “Tive problemas para me fazer entender por muita gente que governa, mas tenho certeza de uma coisa, meus fãs.” Você sempre entendeu cada linha de cada música minha.”







(Foto de Trusillo)

Ou seja, eles sempre encararam as coisas da maneira certa, e se ele sentisse isso e quisesse exibi-lo, ele tinha todo o direito de fazê-lo. A condição da figura é excelente, e domar uma vida de opulência compensa, o chapéu e o cavanhaque salgado e apimentado indicam Pedro Gabriel A grande tela quádrupla atrás dela reflete cada ruga e cada pequena expressão. Mas o que importa é o centro preciso da enorme tela, que aponta para o corpo que tudo simboliza, aquela coisa em torno da qual sempre giramos: há um enorme coração estilizado, batendo e seu efeito é maravilhoso, parece uma criação. Piero Ângela Psicodélicas e coloridas, as músicas no final eram provavelmente 37 como concertos, quem sabe se alguém as contou: até a entrada baseada em Gangue Blasco E República do Asilo – com a fonte ‘personalizada’ do primeiro-ministro Meloni – ocupando o coração de todo o estádio. Escusado será dizer que não faltam referências subtis ao país, local e hora da sua chegada. Bolhas Rock grita: Bem-vindo a Milão para beber! Aqueles eram os tempos, e isso definitivamente era cocaína, com certeza. Um concerto com joias há muito perdidas (Imagem: Divulgação)Jenny é louca) E com os clássicos impenetráveis, o Vasco falou de uma variedade social, social e anti-social, não confundamos, e o espelho permanece intacto, todos olham para ele, todos dançam e cantam e – vai ficar uma impressão – todos pensam ao mesmo tempo: sobre si mesmo, no Blasco, no que foi e no que será mais sortudo.







(Foto de Trusillo)

E as músicas seguem esse ritmo que é muito vital, passam todo o obrigatório, passam Sallyque continua andando olhando para o chão e no final só o Vasco consegue cantar perfeitamente e com efeito preciso o “talvez mas talvez mas sim” que encerra cada discurso.

celebrar? Claro, Deus me livre. Todos que escreveram ótimas músicas naqueles anos dourados procuram hoje uma maneira diferente de fazer a mesma coisa: comemorar. O Vasco é como se fosse o técnico da seleção para quem ainda está aqui, ele dá a convocação e chega todo mundo. Calcularam que teria sido possível encher o San Siro não sete vezes, mas sete vezes sete – mais ou menos – à medida que os bilhetes e as devoluções garantidas eram queimados até permitirem o inédito ou quase inédito: a saber, que ele partisse para a série de shows ao vivo e dois dias antes A principal rede de televisão, Rai 1, transmitiu um de seus shows na íntegra ou quase na íntegra – Circo Massimo em Roma, 2022. Significado? Conheça a si mesmo e volte a correr aquela corrida perfeita: Enquanto isso, o coração bate sempre no palco, até o final, o verbo a ser usado em casos semelhantes é exatamente o verbo científico: sensibilizar. Eles próprios, o povo de Blasco, todos pessoas de boa vontade. Uma ação que faz um ótimo trabalho e traz você de volta ao mundo. E provavelmente não é uma coincidência se eu disser isso.