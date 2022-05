Gigi D’Alessio, Hospitalização antes do concerto: A triste verdade emerge – Democrata

Gigi D’Alessio é vítima de um acidente inesperado que o obrigou a ser hospitalizado em uma emergência. A verdade das palavras do cantor

passado, Gigi D’Alessio foi protagonista de Aconteceu O que levou a isso no Hospital e publicidade Concerto cancelado. Uma notícia inesperada que deixou seus fãs muito preocupados. Algo que incomodou a todos, segundo ele foi o cantor napolitano no Hospital Cardarelli de Nápoles.

Mesmo este tratamento hospitalar lhe custoucancelar a festa a partir de novos anos. Naquele exato momento, quando os fãs mais fervorosos do cantor estavam ansiosos para vê-lo se apresentar no palco, eles ensaiaram por minutos de aterrorizado.

Tudo o que lhe dizemos é como mencionei antes vesicularrevelou que D’Alessio era vítima de acidente de um certo peso. Em poucos minutos, esta notícia foi publicada na web e, claro, também chegou aos olhos diretamente interessado.

A verdade sobre a internação de Gigi Di Alessio, a cantora se envolve

Gigi D’Alessio está internado no Hospital Cardarelli em Nápoles devido a uma intoxicação alimentar e cancelou seu show de Ano Novo na Piazza Plebiscito. […] Gigi D’Alessio foi levado de ambulância para o Hospital Cardarelli, em Nápoles, onde foi levado para o hospital com um grave problema de estômago. Em cumprimento às regras de privacidade, nenhuma notícia precisa chegou do hospital, mas, segundo alguns rumores, parece que a doença que afligiu Gigi Di Alessio foi causada por uma grave intolerância alimentar, a ponto de induzir o paciente a um quadro anafilático. choque pelo cantor napolitano. Poucos dias antes da esperada véspera de Ano Novo na Piazza del Plebiscito, na qual Gigi de Alessio poderia ter participado como o herói principal, o evento foi cancelado “.

Como você pode imaginar, isso alertou a todos. Era 2014, e a cantora napoleônica não perdeu tempo negou tudo Através de uma postagem em seu canal no Facebook. “Graças a Deus não tenho nenhum problema de saúde, são apenas piadas de mau gosto. Espero vê-lo no dia 31 na Piazza del Plebiscito”. Estas são as palavras que Gigi Di Alessio decidiu por si mesmo Desmistifique este truque.

o O site que foi publicado Esta notícia também é conhecida especificamente espalhar notícias falsas. Em suma, entre as muitas celebridades do mundo do entretenimento também Gigi D’Alessio foi alvo de Falsa conversa. Em suma, é legítimo saber que ninguém está realmente imune a isso.

Mas felizmente, o cantor napolitano tem um saúde perfeita. Ele nunca teve que cancelar uma festa por causa de uma premissa Tratamento hospitalar.