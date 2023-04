As novas fragrâncias da Sephora vão deixar você com água na boca (e são baratas!)

Não beba: Aqui estão 6 deliciosas, doces e refrescantes fragrâncias da Sephora para a primavera/verão 2023.

Sephora é lançada linha de perfume grupo não bebecomposto por 6 novas fragrâncias Formulado com87% dos ingredientes De origem natural e disponível em 3 formulários: 10 ml a 5,90 euros; 30 ml a 11,90 euros; 50 ml a 17,90 euros. Além disso, tanto a embalagem exterior como a interior É reciclável.

Os ingredientes dos perfumes Sephora são Realmente irresistívelMuito simples, mas experimente Combinações originais e ousadasVocê tem certeza de encontrar aquele que funciona melhor para a sua pele ter perfume super suculento da pele mordida.

de cordas Picante, frutado e floridoFragrâncias duradouras definitivamente não estarão em sua coleção, mas pelo preço estão disponíveis, se você quer um perfume ultrafresco e de dar água na boca. para usá-lo todos os dias Sem te dar dor de cabeça, então vá cheirar, eles vão realmente enlouquecer!

Vamos conhecer todos os ingredientes destes perfumes da Sephora com super notas Revigorante, refrescante e original, Tão bom que dá água na boca!

Perfumes Sephora: os mais picantes e perfumados

Já pensou em beber DL café íris? não? Bem, o perfume da Sephora da linha Do Not Drink pode fazer você querer. A mistura perfeita de íris e café dá-lhe um sabor incrível Um abraço caloroso pela manhã E muitos mais energia para começar Aproveite ao máximo o dia. Então a fragrância fecha com as notas refrescantes de mandarina e patchouli O que torna a fragrância mais intensa e duradoura.

um de mais aromático do grupo com certeza Sálvia e Tonka: 2 notas que misturados Dá vida a uma fragrância verdadeiramente surpreendente Enriquecido com notas de pimenta, tomilho, cardamomo, patchouli e gerânio Para criar um cheiro muito Sensual e ousado Trazendo e realçando a parte mais verde e doce da sálvia e Cozinhar feijão tonka.

Uma mistura picante e exuberante e mais sensual De todas as coisas, é uma fragrância da Sephora jasmim e pimenta rosa enriquecido bergamota e cedro O que confere à fragrância maior Brilho e frescor na pele.

O mais doce e saboroso da primavera e do verão

Para quem ama perfumes Doce, mas não fermentadoVocê não pode perder este perfume Sephora baunilha e sal marinhoa mistura perfeita das notas doces de baunilha e sal marinho que conferem à fragrância Outra habilidade. Com certeza pode ser uma das fragrâncias que vai te acompanhar. até o verão.

batedor mandarim e matchaNo entanto, ele teria a capacidade de te acordar E isso o coloca imediatamente longe de bom humor Mesmo em dias quentes. Perfume espumante e muito agradável Equilibrado e unissex.

Finalmente, aqui está um arquivo mais voraz Para todos perfumes SephoraEste spray na pele vai instantaneamente fazer você querer ter uma aparência fofa suco de frutasele não bebe Groselha preta e maracujáuma ótima combinação Espumante e delicioso Você vai querer beber até a última gota.