Decisão Carlo Fortes – Diariamente

Fábio Fazio fora da Rai? Com certeza parece isso. Depois de muitos rumores que surgiram e desapareceram ao longo das semanas, parece que o Comandante como está o tempo pronto para deixar o Viale Mazzini em direção às outras margens, como era de se esperar por ocasião dos tumultuosos rumores que anunciavam adeus Massimo Giletti para A7. TvBlog Ele agora relata uma série de detalhes adicionais que apontam para uma grande reviravolta na terceira rede, que perderá um de seus principais condutores.

Fábio Fazio deixa Rai, Che tempo che fa Fate

Tem sido amplamente divulgado, e agora que os rumores ressurgiram, o destino de Fabio Fazio parece cada vez mais incerto. o 20 anos comemorando o progresso como está o tempo Podem ser os últimos em Rai e tudo sugere um “adeus com amor” de um maestro da Ligúria que dedicou toda a sua carreira ao serviço público. De fato, começou a partir daqui e cresceu até chegar ao ápice de sua jornada por meio de um programa pioneiro que saltou ao longo dos anos de uma rede para outra, sem qualquer distorção de sua natureza.

o carro grande como está o tempoo que o torna efetivo por meio da produção externa oficina (e uma estreia da Endemol) que permite a contratação de personagens de prestígio absoluto, pode assim ir para o Channel Nine. Aliás, o formato não é vinculado a Rai, justamente em virtude da gestão terceirizada, e parece ser o próprio agente dele – capacete beppe – estar particularmente inclinado a mover tudo para cima Descobertaproduzindo The Nine como é o caso do show de comédia irmãos cruzados.

Falava-se também numa possível chegada de Massimo Giletti, válido no La7 mas com programa suspenso, mas ao que tudo indica os recentes acontecimentos que literalmente sobrecarregaram o maestro impediram qualquer tipo de negociação. No entanto, os dois eventos não estão ligados e o rebaixamento do capitão piemontês para Rai não conta com uma despedida de Fabio Fazio, que ainda é afetado pela parada repentina e inesperada de seu programa. não é a arena.

Decisão Carlo Fortes

A assinatura já no final do contrato voltou rapidamente ao campo dos boatos. Com base nos relatórios TvBlogNa verdade, o acordo não será fechado especificamente a pedido do gerente geral Carlos FortesQue congelou qualquer renovação até o estabelecimento da nova disposição. Um claro sinal de incerteza para O futuro está na Rai de Fabio Fazioque poderia terminar logo após décadas. Depois dos 20, para ser exato, quem como está o tempo.

Portanto, seria uma grande conquista nove, que estará pronto para receber o líder da Ligúria por contrato com personalidades mais do que úteis. No entanto, não será uma pausa final para o público, mas apenas uma transformação que pode dar nova vida ao programa. Enfim, adeus às marcas da televisão pública O fim de uma era muito longaonde Fabio Fazio conseguiu se destacar pela qualidade dos conteúdos e pelos grandes nomes (entre eles Luciana Littizzetto), que se tornaram uma certeza absoluta para o Rai3 Sunday.