Trimestralmente decepcionante, o compartilhamento de senhas foi interrompido em junho, notícias de jogos

Netflixnessas horas, se despede de seus ativos, já que não permitirá mais o aluguel de DVD e Blue-Ray nos Estados Unidos: porém, há novidades sobre essa plataforma que também dizem respeito à disseminação moderna de conteúdo de entretenimento via streaming.

Nas últimas horas, a Netflix divulgou dados para o primeiro trimestre de 2023, destacando algumas taxas de crescimento muito lentas. Especificamente, eu receitas Totalizou US$ 8,1 bilhões, com crescimento de 3,7%, certamente mais do que o ocorrido no quarto trimestre de 2022, mas inferior aos 10% registrados no ano passado. o participantes Crescidos: Chegaram mais 1,75 milhão, totalizando 232,5 milhões: resultado inferior ao desempenho dos últimos dois trimestres, que tiveram recuperação após a queda significativa em meados de 2022 que também levou ao surgimento desses produtos .

Uma novidade interessante surgiu quando conversamos sobre as perspectivas para o segundo trimestre, já que eles supostamente esperam um ritmo de crescimento semelhante”,Afetado por medidas estritas sobre compartilhamento de contasDe fato, em sua carta aos acionistas, a empresa cofundada por Reed Hastings anunciou que, depois de falar sobre isso no final de 2022, em fevereiro de 2023, já começava a enfrentar Compartilhe a senha Em 4 países, nomeadamente Espanha, Portugal, Nova Zelândia e Canadá.

Demorei muito e analisei os resultados desta iniciativa segundo a qual, uma vez criada uma posição principal, o titular de um passe de época, standard ou premium, pode Compartilhe a conta com até duas outras pessoas, pagando um adicional de € 5,99 (por mês, na Espanha). As apostas contra a participação parecem ter dado certo e espera-se que seja lançado nos próximos três meses (prazo: junho) também nos EUA. No momento não está claro se isso também significa um transbordamento para outros países, ou se isso, com a participação da Europa, acontecerá depois do conhecido mercado interno de radiodifusão.

Continuando com as notícias sobre o trimestre, a Netflix admitiu que plano de publicidade Não contribui muito para a receita, pois a receita média por assinatura caiu ligeiramente na América do Norte, onde os assinantes permaneceram praticamente inalterados. Entretanto, outra novidade, mas não relacionada com a publicação do trimestral. Segundo relatos, os assinantes do pacote básico, que nos custa 5,49 euros por mês, sem pagar nada a mais, verão passar a resolução mínima. 720p a 1080p.

Por fim, uma novidade em alta altitude os jogos. Joseph Staten, escritor americano com passagens pela 343 Industries, Bungie (onde atuou como roteirista e diretor) e Microsoft (de onde saiu há algumas semanas), que viu sua carreira girar em torno da franquia Halo, anunciou que foi contratado pela Netflix e assumiu um projeto empolgante. Interessante, ou seja, criar um jogo, baseado em propriedade intelectual originalseguidor Tipo AAA (Trio).