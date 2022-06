Eventos de fim de semana de 24 a 26 de junho em Brescia e sua província: o que fazer no sábado e domingo

O grande festival de música da cidade, o início dos concertos de verão no Vitorial (não haverá ninguém além de Beck, com seu amigo Johnny Depp na guitarra), uma noite romântica de Montessola, depois festivais, mercados e muito mais.

O verão quente de 2022 começa neste fim de semana. Com certeza será o Festival de Música de Brescia. Aberto a todos os músicos da cidade e do concelho, não haverá barreiras de género, nem distinção entre profissionais e amadores, entre adultos e crianças, entre mulheres e homens. Do pop ao clássico, do jazz ao rock, do étnico ao funky, do soul e da eletrônica, do folk e da banda, cada expressão musical será o herói do evento.

Ainda em termos de eventos culturais, o Brescia Photo Festival da cidade continua com muitas exposições e eventos, enquanto em Desenzano, no castelo, há a exposição “Banksy faz Banksy!”. De sexta a sábado, “GardaLo!” , a versão piloto do primeiro Festival do Lago de Garda, idealizado e dirigido por Giordano Bruno Guerre, em Vittorial de Gardone. Quatro faixas temáticas de mais de 20 encontros, incluindo conferências, apresentações e talk shows para discutir o mundo contemporâneo no passeio e oficinas para crianças.

Passando para as festas e festivais da cidade, a lista é bastante longa: Lonato, Castro, Mazzano, Clusande d’Iseo, Seniga, Marone, Sale Marasino, Lover, realmente não faltam opções. Além disso, em Cazzago, San Martino está programada “A Noite Branca em Franciacorta”: temática “Havaí” e adequada para adultos e crianças, voltará a marcar a música e a cor das ruas do centro, animadas pelas barracas de artesãos, artistas e comerciantes.

A lista completa de eventos está disponível em nossa página.O que você está fazendo na cidade‘, mas – como todas as semanas – escolhemos os melhores só para você: aqui estão nossas escolhas, aproveitem todos!