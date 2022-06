As 54 melhores padarias da Itália de acordo com Gambero Rosso Cook

o pão Afirma-se como o “rei” da mesa graças aos padeiros experientes que continuam a experimentar o respeito pela tradição, introduzindo inovações cada vez mais interessantes. o camarão vermelho Na nova versão do gUeda “Itália Pão e Padeiros 2023” Que contém mais de 400 títulos de norte a sul.

Eles são os heróis de uma nova era de pão, que passa pela lenta redescoberta, de grãos antigos Daí o valor de quem o produz, a partir de técnicas cervejeiras naturais e artesanais sabiamente misturadas Ciência e novas tecnologias. Itens que também são fruto da conscientização dos consumidores que buscam cada vez mais produtos VERDADE. honesto. essencialPor queE a Entendemos que o bom pão é o que faz bem ao planeta e Toda a cadeia de suprimentos. Por esta razão, conforme confirmado pelo manual camarão vermelhoE queremos gastar mais. quantos? Segundo os fiscais, a panificação ética e sustentável não pode custar Menos de 7 euros por quilo.

com guia “Pane & Panettieri d’Italia 2023 », Gambero Rosso fez uma cuidadosa seleção e seleção 54 padarias (mais 3 Comparado com a última versão), com o sinal i . três pães (que se refere ao grau máximo atribuído à qualidade do produto e em particular à percepção de acidez, cozimento e mistura de farinha).

no ranking nacional Lombardia no topo com 8 padarias premiadas. Seguido por Piemonte com 7, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio com 6. Abruzzo, Basilicata e Sardenha 1. Aqui estão todos os vencedores.

Receitas de pão e as melhores padarias

O melhor pão da Itália: pedido da padaria Gambero Rosso

Levedura Mãe, receita de Eginio Massari para prepará-la e rejuvenescê-la

Pão de trigo integral, como prepará-lo em casa, crocante e bem fermentado