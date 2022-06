“Conectados”, está tudo pronto para o primeiro encontro franciscano no Mediterrâneo: aqui está o programa

O programa “Connected”, o primeiro encontro franciscano-mediterrâneo que se realizará em Favara de 24 a 26 de junho, foi apresentado esta manhã durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Arcebispo de Agrigento.

Presentes, além do Arcebispo de Agrigento, Alessandro Damiano, Ministro Regional da Ordem Franciscana Secular da Sicília, Carmelo Vitello, Vice-Prefeito de Favara Antonio Liotta, e Frei Giuseppe Noto, Frade Secundário e Auxiliar Espiritual de Os.

Três dias de eventos regionais, fóruns, momentos de reflexão e animação a realizar no centro histórico da Cidade da Páscoa.

A sexta-feira 24 começa às 15h no Convento de Sant’Antonio no Miradouro de São Francisco com as boas-vindas aos voluntários. Às sete da noite, será realizada a apresentação do livro “Sorella Economia” com a presença da escritora Andrea Pekaluga, com a participação do grupo “Favara Literary Coffee”. Às 20h30, o mosteiro acolherá também um momento de oração, com jantar fraterno e saída no Bosque de Maria.

Sábado, 25 de junho, após os louvores matinais marcados para as 8h30 na Igreja SS. Rosario, ao primeiro momento do confronto que será realizado na Sala Timilia do Castelo de Chiaramonte, às 10h30, intitulado “Política 2.0: Que compromisso?” Com o Padre Gianni Notari, Diretor da Escola Política de Arubi Palermo. Dirigido por Mauro Mangano.

Ao mesmo tempo, na Sala del Collare, um espaço de discussão sobre o tema “Credenti Credibili”, com o Diretor Regional de Libera Sicilia Vittorio Avveduto e Don Giuseppe Livatino. Sob a supervisão de Piero de Garbo.

A Cidadela também sediará às 16h no Al Quq Ballroom o “Web Meeting: How Young People Connect with the World of the Web”. O professor Francesco Pera, sociólogo da Universidade de Messina, falará sobre o tema “Como Viver a Web”. O cartunista Don Giovanni Berti abordará o tema “A Web e o Evangelismo”. Dirigido por Antonio Cambria.

Ao mesmo tempo, o Fórum “Cooperativas Comunitárias e Comunidades Energéticas, Turismo Sustentável” será realizado na Sala Timilia do castelo. O aspecto artístico e de design.” Antonio Matina, presidente regional da organização colaboradora Agrigento. É moderado por Giuseppe Trovatello. Também às 16h, mas na Piazza Cavour, começa o primeiro fórum com o tema “Compromisso social e político dos franciscanos no Mediterrâneo.” Comparação com Delegados Nacionais da OFS No Mediterrâneo eles participarão

Representantes da Albânia, Chipre, França, Espanha, Líbano, Belém, Nazaré, Portugal, Eslovénia, Atenas e Itália. Moderado por Noemi Paola Riccardi e Andrea Piccaluga.

Às 18h, na Praça Cavour, começa o fórum “Transformação Ambiental: Transição Verde, Renovação e Cultura da Criação”. Palestrantes: Andrea Pekaluga, Diretora do Instituto de Gestão da Scuola Superiore Sant’Anna em Pisa; Vincenzo de Dio, professor da Universidade de Palermo; Giuseppe Savignon, filósofo encarregado do Escritório Cultural da Diocese de Palermo; Mauro Mangano, líder político e secular franciscano. Intervenções remotas são esperadas pelo Cardeal Matteo Zuppi, Presidente da Conferência Episcopal Italiana. O jornalista Giuseppe Moscato é moderado.

Às 19h, o Castelo de Chiaramonti recebe a apresentação do livro “Carupo” da jornalista Lydia Teluta. O Clube LiberArci di Favara participará. O jornalista Salvatore Bacon será moderador.

Às 20h, será servido também um aperitivo no castelo. Às 21h00, na Place Cavour, o terceiro fórum intitulado “Mediterrâneo sem fronteiras: reconhecendo-se como irmãos”. Oradores: Don Stefano Nastase, ex-pároco de Lampedusa e co-autor de “Sparchi di Omanita”; Pietro Bartolo, eurodeputado e ex-médico de Lampedusa; Lydia Teluta, escritora, jornalista e editora da revista Mediterraneo Rai3; Monsenhor Cristóbal Lopez Romero, Bispo de Rabat – Marrocos; Noemi Paola Riccardi, Assessora da Presidência do Conselho Internacional da OFS – referência para a região do Mediterrâneo e Lello Analfino, artista e testemunha de muitas campanhas humanitárias pelo Mediterrâneo. Dirigido por Miriam de Rosa.

Depois disso, terá lugar um momento de festa na Praça Cavour, onde, graças à cooperação da autarquia, os monumentos da cidade permanecerão abertos até tarde da noite. A área será fechada ao trânsito.

Igreja do Rosário Domingo 26, 8:30, realiza louvores matinais. Das 9h30 às 11h00, na Piazza Cavour, será realizado o fórum “Sicily Hope: Renewed and Coherent”.

Oradores: Monsenhor Antonino Raspanti, Presidente do CESI; Gaetano Armao, Vice-Presidente da Região da Sicília e Conselheiro Regional de Economia; Florinda Saiva, Fundadora e Primeira Ministra da Fazenda Fazenda da Cultura; Carmelo Vitello, Ministro da OFS Sicília. Dario Michaelisio, Presidente do Fórum da Família da Região da Sicília. Prevê-se a intervenção técnica de Gaetano Aronica. A jornalista Felice Cavallaro seria moderada.

Aos doze anos, novamente na Piazza Cavour, haverá uma celebração eucarística presidida por Monsenhor Antonino Raspanti e animada pelo “Gruppo Armonico Incontri”, dirigido por Maestro Graziella Fazzi. À tarde haverá visitas aos monumentos de Favara, ao Parque Cultural Mazraa e exposições de arte contemporânea.