Sorteio da loteria de hoje e números da SuperEnalotto na quinta-feira, 23 de junho de 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, aqui estão os números Hoje, quinta-feira, 23 de junho, segundo desta semana. Sorteio ao vivo nesta página com todos os números sorteados nas rodas da loteria e sestina vencedora da SupernEnalotto.

O sorteio da SuperEnalotto desta noite é especialmente importante porque já é histórico: o jackpot mais alto de todos os tempos, que subiu para € 226,3 milhões, está disponível. No sorteio de terça-feira, 21 de junho de 2022, o sexto vencedor perdeu novamente, enquanto cinco ‘5s’ no valor de mais de € 46.000 foram atingidos. Se a sexta noite vencedora estiver empatada, a maior vitória será no jogo do sisal. O recorde anterior era 13 de agosto de 2019, quando um sortudo vencedor do Lodi ganhou 209 milhões com um bilhete no valor de apenas € 2 (com números escolhidos aleatoriamente na estação).

Então vamos descobrir as combinações vencedoras do sorteio SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto hoje à noite: Os números vencedores serão enviados nessa ordem. Primeiro, os números de todas as bobinas da Lotto, depois os seis números SuperEnalotto mais o número Jolly e Superstar e, finalmente, a combinação vencedora de 10eLotto. Então, por volta das 20h30, saberemos as probabilidades dos prêmios reservados aos vencedores e se o sexto vencedor foi alcançado ou se o jackpot da SuperEnalotto continuará.

Números da loteria para a competição de hoje Quinta-feira, 23 de junho de 2022. Os números das dez rodas da loteria, além da roda nacional, conforme relatado pela Agência de Alfândegas e Monopólios.

Barry 55 88 23 22 72

Cagliari 42 26 57 62 67

Florença 5 34 23 65 66

Génova 67 75 19 47 40

Milão 79 80 69 1 3

Nápoles 34 40 81 47 29

Palermo 74 6 13 21 1

Roma 37 51 67 5 75

Turim 69 26 85 46 60

Fuzil 36 7 51 50 34

Nacional 47 12 84 13 74

SuperEnalotto Quinta-feira, 23 de junho: Sorteio hoje

A poucos minutos das 20h, saberemos ao vivo nesta página a combinação vencedora da SuperEnalotto hoje, terça-feira, 23 de junho de 2022.

Superenalotto nº 75 em 23/6/2022

Fórmula vencedora da SuperEnalotto de hoje: 4 – 37 – 52 – 55 – 56 – 66

Número alegre: 79

Número SuperStar: 16

Nenhum 6 ou 5+1 foi ganho, mas houve sete 5s no valor de € 32.065,53 cada. O jackpot para o próximo sorteio aumentará para mais de 225 milhões de euros.

E, finalmente, os números da 10eLotto, com o grupo vencedor empatado para hoje, quinta-feira, 23 de junho de 2022.