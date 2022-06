Dia de São João: Programa de eventos no Principado de Mônaco

Como todos os anos, por ocasião do Dia de São João, nos dias 23 e 24 de junho, várias festividades são organizadas em diferentes regiões do Principado de Mônaco. Siga o programa

Mônaco-Ville: quinta-feira, 23 de junhoPor volta das 21h30, na Place du Palais, será acesa uma fogueira de ‘batafoegu’. Os dançarinos de La Palladienne garantem danças folclóricas e apresentações em seus trajes tradicionais

Place des Moulins: sexta-feira, 24 de junho As festividades continuam no coração do bairro estabelecido onde ficavam os moinhos de pedra, a Piazza dei Mulini, cuja história é ilustrada no túnel que cruza a rua d’Italie. A marcação é às 19h30, com a saída da tradicional procissão de San Giovanni, seguida de um (real) rebanho de ovelhas (um verdadeiro rebanho). O ambiente rústico e rústico é assegurado pelos bailarinos da La Palladienne e pela associação convidada deste ano: a Assembleia Popular Portuguesa do Mónaco.

20h00: Cerimônia religiosa na Basílica de Saint-Charles, com cantos do U Cantin d’A Roca.

20h45: Fogueira. Animação musical pela banda municipal, cantores U Cantin d’A Roca e danças tradicionais. A noite também será revivida pela Assembleia Popular Portuguesa no Mónaco.

21h30: Farandola com todos os participantes na Place du Trocadéro, onde acontecerá o tradicional Baile de Verão, organizado pelo Club Saint-Jean (a convite).

CUIDADO: Devido a esses vários eventos programados, o tráfego no Boulevard des Moulins e na Avenue Saint-Laurent será fechado durante as procissões na sexta-feira, 24 de junho. A entrada na Place des Moulins será organizada a partir das 18h30 e o estacionamento na praça será proibido a partir das 13h. Para maiores informações: www.mairie.mc

Atualização: Na sexta-feira, 24 de junho, devido ao Dia Nacional de Comemoração do Sargento Thierry Perrard, Sapeur-Pompier, falecido em serviço em 19 de junho, as festividades de São João marcadas para sexta-feira, 24 de junho, na Place des Moulins, foram cancelado.

revista QE. É o primeiro e único periódico digital – agora mensal – em língua italiana para o Principado de Mônaco (FacebookE a Instagram E a Twitter) que também disponibiliza uma versão para impressão da revista digital exclusivamente aos assinantes que a solicitarem. Siga-nos também em nosso canal YouTube Monte Carlo Também em nosso canal Bolso de telegrama Mônaco

Eu gosto: Eu gosto carregando…

Relacionado