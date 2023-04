Roberto Vecchione, seu filho Arrigo, que morreu aos 36 anos, e Drama, o mais jovem paciente com esclerose múltipla

“Minha vida sem filhos teria sido um deserto”, sempre declarou Roberto Vecchione, pai de quatro meninos maravilhosos, que completará 80 anos no dia 25 de junho, e que em sua longa carreira sempre encheu suas canções e escritos com pensamentos dedicados à crianças e mais geralmente aos jovens que, como Ele disse, devem ser confiáveis ​​e sempre dar uma segunda chance. “As crianças devem aprender que a vida é aberta e maravilhosa e que a vida, mesmo em momentos de dor, requer um momento de vingança”, disse ele. E um momento de dor tremenda é o que a vida colocou diante do cantor, que anunciou ontem, com um comentário comovente nas redes sociais, o falecimento do filho Arigo, que faleceu com apenas 36 anos: “Depois de todas essas dores, nossa maravilhosa Arigo está finalmente em paz. A família pede silêncio.” Não há informações sobre a doença de Arego.

Quem foi Arrigo?

Arrigo Vecchione foi o terceiro de quatro filhos do cantor e compositor, e o segundo de sua atual esposa, Daria Colombo, que ontem pintou sua foto de perfil no Facebook completamente de preto em sinal de luto. Arrigo também tinha paixão pela escrita. Ele escreveu a coleção de poemas em estrofes intitulada “Paraíso dos Gênios”, que traça a história de personalidades que entraram para a história por sua genialidade. Foi autor da peça “Il Paese di Notte di Notte”, uma comédia do absurdo em 3 atos entre sonho e realidade. Junto com o ilustrador e cartunista Alessandro Ambrosoni, criou uma coleção de quadrinhos ambientada na África chamada “Beach Boys”. Junto com seu pai, ele participou do Festival delle Generazioni em Florença em 2014, um evento que justapõe jovens e velhos através da música, conferências e leituras do palco sob o olhar de Roberto lendo alguns de seus escritos.

Primeiro casamento e traição

De seu primeiro casamento, com Irene Brozzi, Veccioni teve uma filha mais velha, Francesca Veccioni. Mas dentro de alguns anos, algo rachou no relacionamento. “Estávamos em Florença – disse ao Veccione Corriere – e minha ex-esposa me deixou sozinho para encontrar seu amante no hotel. Eu perguntei a ele que eu pensava assim. Me olhei no espelho e não me reconheci, achei tudo falso. Com o tempo percebi que o amor nunca acaba. Só se encarna de outra maneira». Depois que a traição foi descoberta, o casal se divorciou, mas o carinho permaneceu com o tempo.

O encontro com Daria Colombo

Em 1981, Veccioni casou-se com Daria Colombo, escritora e ativista, com quem teve mais três filhos: Carolina, Arrigo e Eduardo. Em 2011, a cantora lhe fez uma forte declaração de amor do Sanremo Theatre: “Nunca me senti sozinha, porque um fio me prendeu a você por trinta anos.”

Passeio da filha de Francesca

“Francesca tinha uns 15 anos quando veio até mim assustada e sussurrou ‘Padre, tenho que te dizer uma coisa’ – Veccione sempre dizia a ela Corriere – eu perguntei a ela: Você está drogado? Você se apaixonou fatalmente? Não? Tão favorito …, fui atingido por um derrame. Eu sempre a conheci e nunca me importei com ela. Trinta anos atrás, eu era um pioneiro. Acredito que o amor é universal e todos podem fazer suas próprias escolhas.” Francesca Veccioni apareceu na capa da Oggi Weekly em 2012 com sua companheira na época, Alessandra Prugno, e suas filhas gêmeas, Nina e Chloe, que nasceram de fertilização heterogamética Mais tarde, ela fundou a Sociedade da Diversidade sem fins lucrativos e luta pelos direitos dos casais gays.” hoje. Sei que ela fez isso por mim, porque queria que eu encontrasse a Carolina também, que tem duas filhas.”

Arrigo Vecchione, filho do cantor Roberto Vecchione, falecido aos 36 anos. Da doença do irmão à escrita, s

Seu filho Eduardo tem esclerose múltipla

Do filho mais novo, Eduardo, nascido em 1992, formado pela Escola Cívica de Cinema Luchino Visconti e especializado em escrita multimédia, conhecemos a sua esclerose múltipla, da qual também decidiu falar no seu primeiro romance, “Sclero. O Jogo do os Imperadores”, lançado há dois anos. Uma doença degenerativa que ele continua a lutar. A Edoardo Vecchioni dedicou a canção “Le rose blu” em 2007: «E eu te darei cada nascer do sol e cada pôr do sol. seu rosto naquele momento. Silêncio da noite. E meu pai está de volta.

Leia o artigo completo

no mensageiro