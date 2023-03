Fiorello, o telefonema com Giorgia Meloni? Caso Internacional: Hoje… – Libero Quotidiano

cortina Fiorello com Geórgia melancia Ultrapassou as fronteiras nacionais e virou notícia também no exterior. 2 de fevereiro Na verdade, acabou nos jornais ingleses vezes, que ficou surpreso com o telefonema ao vivo do primeiro-ministro durante o altamente popular ‘Morning show’ do Rai2. artigo vezes Meloni foi consagrado como primeiro-ministro, mas esse estranho episódio também foi mencionado.

Esta é uma nova Melonie? Ou o verdadeiro Meloni? “, questiona o jornal inglês contando a toda a cortina do primeiro-ministro se passando por seu imitador, cita Fiorello como “o comediante mais popular da Itália”. O esboço realmente teve um impacto poderoso e fez todos sorrirem, até mesmo os críticos históricos de Meloni. E este último interveio ao vivo, apresentado pelo dono da casa como um artista muito bom na tradição do primeiro-ministro.

Em dois minutos, Meloni se dedicou ao jogo, repetindo – a convite de Fiorello – as frases mais famosas de seu acervo, a começar pela que viralizou: “Sou Georgia, sou mãe, sou cristã”. Então o showman siciliano fez algumas perguntas ao primeiro-ministro. Em quem você vai votar? “Para a esquerda”. Em quem você votou nas primárias? “Eu não votei.” Ele quer imitar Eli Schlein “Só posso imitar Meloni”. Em suma, a mordaça acabou sendo ótima.