SUVs proibidos de estacionar no coração de Milão. Chiara Ferragni se justifica assim

Não há paz para Chiara Ferragni. O influenciador de Cremon – que está no noticiário há várias semanas devido ao caso Pandoro Gate – recebeu mais uma vez um “pequeno presente” de… Strechia la Notizia. Porém, desta vez, não foi entregue nenhuma outra espécie de anta dourada, mas sim a famosa “merdina”, algo que Vittorio Promotti costuma entregar para quem ocupa a rua em locais destinados a pessoas com deficiência ou pedestres. a razão? O SUV de Ferragni estava estacionado ilegalmente no coração de Milão com as quatro ações.

A reação de Chiara Ferragni

Como era de se esperar, após o caos que eclodiu em torno de Bandoro rendeu ao influenciador uma série de antas do noticiário satírico do Canale 5, Abstração de notícias Decidi homenagear novamente a esposa de Fedez. E então ele a presenteou com o famoso “prêmio”. Ela foi acompanhada por Chiara Ferragni ciclista e rosto televisivo de Finale Ligure Vittorio Promottique descobriu o SUV do empreendedor digital em Proibido Estacionar Com as Quatro Flechas no coração do bairro da moda de Milão, na Via Monte Napoleão.

É por isso que o repórter disse Tiras Ele não pôde deixar de alcançá-la, apontando isso “Não deixe o carro assim.”. Por sua vez, o influenciador – que provavelmente não teria a menor vontade neste momento de ser herói de outras polêmicas – respondeu de forma sucinta: “você está certo”.

Chiara Ferragni e a Porta Pandoro

Entretanto, embora Ferragni – depois de um longo silêncio – pareça ter voltado a viver a sua vida entre redes sociais e compromissos diversos, o caso Bandoro continua em discussão. Por este motivo, após a notícia da sua inscrição no registo de suspeitos Fraude agravadaChegou uma nota oficial de seu advogado dizendo que ela estava pronta para revelar toda a sua verdade sobre o assunto. “Chiara Ferragni está pronta para conversar e responderá com exclusividade Juízes” Lemos na nota.

Então ele continua: “Após contínuos pedidos de vários meios de comunicação, Chiara Ferragni, na qualidade de CEO da Tbs Crew Srl e Fenice Srl, confirma que responderá exclusivamente às autoridades competentes que confirmam a sua confiança e estão à sua disposição para esclarecer.. Em suma, ao que parece, este não parece ser o momento certo para a família Ferragnise que, de uma forma ou de outra, se vê sempre obrigada a dar algumas explicações; E talvez mais de um desta vez.