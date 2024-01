DAZN fez parceria com Dimani para vender ingressos

Londres O Dazn Group, plataforma líder mundial de entretenimento esportivo, anunciou hoje que assinou uma parceria estratégica com a Daimani, com o objetivo de desenvolver e lançar um mercado global dedicado à venda de ingressos para eventos esportivos em aplicativos. O acordo com a Daimani marca um marco importante na inovação contínua da Dazn, que vê a plataforma líder mundial de entretenimento desportivo comprometida em reunir todos os conteúdos, serviços e produtos relacionados com desporto numa única aplicação, com o objectivo de proporcionar uma experiência de torcida cada vez menos fragmentada. Aproveitando a tecnologia da Daimani, a Dazn integrará um marketplace ao aplicativo onde será possível adquirir uma ampla variedade de ingressos e pacotes de hospitalidade para eventos esportivos. Aos poucos, será alcançada uma integração cada vez mais profunda do sistema, com compras com um clique, carteira compartilhada e caminhos personalizados para os usuários, que serão notificados sobre eventos relevantes, promoções direcionadas e ofertas especiais para os jogos do seu time favorito.

O mercado global de ingressos esportivos é avaliado em US$ 40 bilhões anualmente: com seu grande público de fãs de esportes e fortes relacionamentos com as principais ligas de futebol e com a NFL, NBA, Fórmula 1 e MotoGP, a Dazn pode ser única no mercado. Inicialmente, no novo mercado – que será lançado numa primeira fase no Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha – será possível adquirir uma vasta gama de bilhetes e pacotes de hospitalidade para eventos desportivos através da Dazn, incluindo bilhetes da UEFA. Euro 202 – está disponível graças ao papel da Daimani, membro do Grupo 2024 Hospitality Experience AG, fornecedor oficial de hospitalidade do torneio – e da Copa do Mundo de Rugby de 2023, da qual Daimani é o agente oficial de hospitalidade internacional. No mercado, será dada especial atenção à venda de bilhetes para torneios e eventos desportivos para os quais a Dazn detém direitos de transmissão, com um serviço acessível, adequado e de fácil utilização.

O produto da Daimani representa o mais recente de uma série de integrações de produtos que aproximam a Dazn de se tornar o destino final para os fãs de esportes: um lugar onde os fãs podem acessar tudo o que desejam, de esportes ao vivo a notícias, de análises a destaques, a apostas e compra de ingressos. . Eventos e comércio eletrônico. Com o acordo hoje assinado, Dazin mantém a possibilidade de entrar na capital Dimani.

chá SegevO CEO do Grupo DAZN declarou: “O cenário atual do entretenimento esportivo é altamente fragmentado, com um número crescente de aplicativos e proprietários de conteúdo. A DAZN está construindo um aplicativo super fácil de usar para os fãs – uma plataforma única onde você pode curtir o jogo ao vivo e acessar uma gama completa de produtos e serviços relacionados ao esporte, com uma conta e uma carteira para assistir, jogar, conversar, negociar e apostar. A parceria com a DAIMANI representa a nossa entrada no setor de bilhética a nível internacional: uma grande oportunidade para nós e para os nossos clientes.”.

o de cima MuellerO CEO da Daimani declarou: “Para nós, esta é uma grande oportunidade: a parceria proporciona aos torcedores uma solução abrangente, intuitiva e fácil de usar, respeitando a missão da Daimani: tornar os eventos esportivos acessíveis aos torcedores e consumidores.».