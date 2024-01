Lorenzo Biagiarelli revela os segredos de 4 restaurantes: “É por isso que todos os concorrentes adoram sempre sobremesas” | O que Borghese não diz

Lorenzo Biagiarelli revela os concorrentes do “4 Ristoranti”: tudo o que Alessandro Borghese não disse.

nos últimos dias Lorenzo Biagiarellisócio da jornalista Selvagia Lucarelli, acabou no centro de uma acalorada polêmica por realizar atividades independentes de verificação de fatos no caso da pizzaria “Le Vignole” em Sant'Angelo Lodigiano.

Eventualmente ela se tornou a proprietária da empresa, Giovanna Pedretti Encontrado mortodepois de a imprensa ter destacado algumas imagens de origem questionável nas quais apoiava a causa das pessoas com deficiência e LGBT, Lorenzo Biagiarelli está desaparecido há vários dias de “É sempre meio-dia”.

Enquanto esperamos que o Judiciário desenvolva as investigações sobre o incidente, vamos rever algumas delas Descobertas do chef Em relação ao formato “4 Ristoranti” transmitido pela Sky e Cielo.

Em setembro de 2023, Biagiarelli se perguntou legitimamente no Instagram: “Mas porque é que os concorrentes dos “4 Restaurantes” adoram sempre doces?No parágrafo seguinte sua análise aprofundada.

Lorenzo Biagiarelli e o segredo dos doces em “4 Ristoranti”

Alessandro Borghese lançou com sucesso o programa de viagens “4 Ristoranti” em 2015, um programa que visa destacar Atividades culinárias de toda a Itália A região é diferenciada. Em cada episódio 4 restaurantes concorrentesrecebem os seus concorrentes nas suas instalações e ficam finalmente sujeitos a regras rigorosas sobre o serviço, o menu e, finalmente, sobre a conta a pagar.

o Responder aos docesNo entanto, muitas vezes revela-se benevolente e tolerante, o que despertou a curiosidade de Lorenzo Biagiarelli, que escreveu a sua tese sobre o assunto. O chef começou:Você provavelmente já percebeu muito isso: o ragu está ruim, a lula está borrachuda, o macarrão está cozido demais, Mas as sobremesas são boas. Pensei em todos os episódios da série e vi que na verdade é sempre assim. Me faz rir muito“.

Revelação Lorenzo Biagiarelli

Face ““É sempre meio do dia”, explicou ele mais tarde:As sobremesas são sempre muito procuradas porque são cheias de açúcar. 20 ou 30% do peso do doce é composto por açúcar. (…) O açúcar é biologicamente programado para agradar a todos. Está escrito em nosso DNA e na história evolutiva da humanidade. Doce é igual a bom, é igual à energia necessária para escapar de predadores, perseguir presas ou coletar outras coisas doces“.

Lorenzo Biagiarelli finalmente concluiu: “Somos simplesmente humanos, programados para encontrar açúcar e, portanto, doces, a melhor coisa do mundo. No entanto, você pode dizer que ainda estou acordado às 2h15 da manhã com tempo a perder“.