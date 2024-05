“Eu preciso parar um pouco.” Explica o motivo da suspensão

Loretta Goji Faça uma pausa na TV. A cantora anunciou isso em uma longa mensagem postada no Facebook: “Queridos todos – começa o som de ‘Cursed Spring’ – aqui estou eu de novo! Como vai você? Recentemente contei para vocês o momento maravilhoso que estou vivenciando com a chegada de um ser em minha vida, enchendo meus dias, pensamentos e coração de alegria e ternura, e clareando minha mente de qualquer projeto ou iniciativa empresarial que surja em meu caminho. Conheço muito bem esse sentimento que já tive no caminho outras vezes, que me lembra daquilo que prometi a mim mesmo que sempre estaria em primeiro lugar na minha vida: a minha vida.

Loretta Goggi: “Eu amei muito Gianni Morandi. Nu na Playboy? Pedi para ficar de calcinha. “Meu marido achou que eu tive azar.”

Loretta Goggi está dando uma pausa na TV

Joji, 74 anos, continuou em setembro: “Eu nunca me perderia!” Portanto, toda vez que precisei olhar para dentro de mim, tive a sensação de que algo não estava indo como deveria, e não deixei passar um só momento: desci rapidamente do trem em movimento para recuperar o que estava faltando. . E esse é um daqueles momentos, ouço aquele sino tocando para um desejo que volta à vida depois de 13 anos: poder voltar a se sentir livre para parar um pouco, fazer de novo, aproveitar um período de convivência perto de o nascimento de uma nova família e segurar minha primeira neta nos braços”.

Adeus “Tale e Quale Show”

Loretta então anuncia: “Estou contando tudo isso porque acho que você deveria ser o primeiro a saber que decidi não participar da próxima edição do “Mostre isso e aquilo” (Um programa que ficará para sempre no meu coração) E tudo pode me impedir de vivenciar esses novos sentimentos: Costanza, seu companheiro e o pequeno nos tornam participantes de sua história, trazendo de volta às nossas vidas uma nova vitalidade que é difícil alcançar e nos proporcionar outra experiência: uma onda de amor, temperada de alegria, esperança renovada e uma grande vontade de “começar a fazer planos de vida novamente (absolutamente nada para quem já tem uma certa idade)”. Ele conclui: “Felicidade, meus queridos”.

