Fim de semana O que fazer em Pisa e sua província nos dias 25 e 26 de maio

O Festival de Robótica regressa a Pisa, durante três dias, para ver com os seus próprios olhos as últimas fronteiras da investigação em robótica. E depois, um pequeno festival cultural em San Miniato que trará dois grandes nomes à biblioteca, a primeira edição do Larry Cherry Festival desde a atribuição da certificação IGP e a possibilidade de visitar seis encantadoras casas históricas localizadas no bairro. Estas dicas e muito mais são algumas ideias para aproveitar o tempo livre fora de casa neste fim de semana.

Entrada gratuita em seminários, workshops, simuladores e apresentações ao vivo. Os três dias do Festival de Robótica servirão de ponto de encontro para entusiastas e interessados ​​nas mais diversas aplicações dos mais recentes desenvolvimentos na investigação em robótica. “Em linha com o futuro” é a afirmação desta edição, relembrando o tema da inteligência artificial, que é hoje central em muitos setores e que dá importantes motores ao progresso tecnológico também no domínio da robótica. Todos os eventos do festival, de sexta a domingo, têm entrada gratuita e são organizados em diferentes locais: Stazione Leopolda, Arsenali Repubbblicani, Cinema Arsenale, Cinema Lumière, Canale dei Navicelli, Palazzo Blu, Logge di Banchi, Piazza XX Settembre.

O primeiro fim de semana do histórico Festival da Cereja de Lari, que este ano celebra um marco que dá grande prestígio ao trabalho da cadeia de abastecimento: será de facto a primeira edição deste festival onde poderemos falar de “Cereja Lari IGP”. No sábado, há animação para todos no mercado histórico e na feira de artesanato que decora o evento. A tarde de domingo será o início do momento institucional durante o qual se celebrará o reconhecimento IGP obtido pelo Senado da República e durante o qual será também atribuído o cobiçado Prémio Cereja de Ouro ao produtor que conseguiu obter a fruta com o melhor sensação organoléptica. adjetivos.

O maior museu da Itália abre as suas portas, com entrada gratuita, a quem deseja visitar os seus diversos recantos. São casas históricas e possuem seis sítios que podem ser visitados no domingo, por ocasião do Dia Nacional da Associação Italiana de Casas Históricas. No centro histórico de Pisa será possível visitar a coleção permanente do Palácio Azul, enquanto no Parque Garzella os seus proprietários contarão a história da casa e do jardim. Em Terricciola, o claustro, os interiores e os jardins do Mosteiro Badia di Morrona são acessíveis e, mediante reserva de uma visita guiada, o piso principal e o jardim da Villa Gherardi del Testa Barasaglia são acessíveis. Visitas guiadas à Fattoria di Montelisi e à Coleção Carlo Pepi em Crespina Lorenzana também são organizadas. Porém, no Jardim Sonoro de Ghizzano será possível desfrutar de instalações interativas de Immacolata Datti dedicadas às Metamorfoses de Ovídio acompanhadas pelas vozes de Giacomo de Caterini, David Barittoni e pela voz de Antonella Civale.

Um festival cultural repleto de encontros e oficinas até para crianças, com a presença de Dario Vergasola (sábado) e do jornalista e rosto do programa “Reportagem” da Rai Sigfrido Ranucci (domingo). Dois dias de enriquecimento cultural gratuito onde você pode aprender sobre histórias e vivenciar o amor pelos livros com foco na publicação no futuro, para que você possa considerar o uso de IA também nesta área.

Uma iniciativa dominical para olhar a cidade de um ponto de vista muito mais próximo do rio com um roteiro guiado de barco ao longo do Arno desde o porto de Roncione até Bocca d’Arno e vice-versa: histórias de navios naufragados, heróis esquecidos, histórias de amor e tainhas saltando das redes dos pescadores.

Aos sábados, o posto de turismo de Ribaferrata oferece um passeio à Torre dell’Aquila, conhecida como “Torre Segata”, justamente porque apenas metade dela permanece de pé, a ser percorrida pela trilha de caminhada da Serra do Filettole. Para descobrir todas as curiosidades associadas a este lugar maravilhoso, o percurso será realizado com um eco-guia especializado: você descobrirá uma antiga torre de vigia da Idade Média e a história dos fortes da fronteira Pisan-Luca em Valdisercchio.

Visualização gratuita em local e hora do dia evocativos. No domingo, o teatro volta à vida no mar ao pôr do sol com “Solo”, a história de Joshua Slocum, o primeiro marinheiro a circunavegar o mundo sozinho em um veleiro que ele reforma, encontrando perigos e maravilhas em portos lendários e lugares acidentados. Água Este evento, organizado pelo Parque Migliarino San Rossore Massaciuccoli, é uma prévia do “ViviParco 2024”.

Todos os eventos estão aqui