“Pelo bem de Pieraccione, desisti do cinema e Totti me cortejou. “E tomei café da manhã na cama com Agnelli.”

“Ele aparece, aparece em todos os lugares (…) mas o que ele fez, real e inesquecível, para justificar todas essas aparições e manifestações?”, perguntou Santi Orso no Twitter. TVSetano 1997. Samantha de Grenette Ele foi um dos primeiros exemplos de celebridade de qualquer maneira. E ainda é, como apenas um punhado de Coisas lindas que eram populares nos anos 90. Na verdade, ele fez muitas coisas. No mundo da moda, em primeiro lugar: a única italiana com Carla Bruni que desfilou para Versace quando era o rei Midas dos melhores modelos (ela: “Comecei aos 15 anos. Disse a mim mesmo: quando eu fazer Versace, sou eu) Vai depender disso Quase gramática, mas aí chegou a televisão.”

O que você lembra do primeiro desfile dele?

“Às oito horas da manhã vi chegar as mulheres mais lindas do mundo. Tinha Linda Evangelista, Karen Mulder, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, e então eu estava lá. Eu não pude acreditar. Pensei comigo mesmo: eles devem estar errados. A mesma coisa com a campanha da Coca-Cola. Eu me perguntei: por que eles me ligaram? Não sei”.

Bisavô, Vice-Almirante, herói do Cerco de Gaeta e Senador do Reino; Avó da Princesa Fundy; Que tipo de criança ela era?

“Sempre fui desinteressado pela linhagem nobre. Só percebi quando minha avó me levou ao clube de pólo de Roma e tive que manter a calma e só falar se me pedissem. Felizmente, meus pais nos fizeram viver uma vida normal em casa. “Meu pai dirigia as fábricas de San Pellegrino e minha mãe cuidava de nós três.”

O que ela sonhava em se tornar?

“No começo a garçonete andava de patins, como nos Drive Ins dos filmes americanos. Então, a atendente sexy do posto de gasolina. Por fim, a professora do jardim de infância. Aos 15 anos fui notado no clube de polo e fui parar na agência de modelos do Ricardo Gay.

Primeiro casamento, aos vinte anos, com um jovem da elite romana, Pierfrancesco Micara. Com véu, cauda, ​​800 convidados, 2 pajens, 14 madrinhas, 14 madrinhas.

“Uma loucura. Fomos os primeiros a nos casar no Castelo de Bracciano, antes mesmo de Tom Cruise e Nicole Kidman. Tudo o que importava em Roma estava lá. Bettino Craxi estava lá, Tullio Di Piscopo tocava bateria, Pepino Di Capri cantava… eu queria um casamento simples.” Mas a família do meu marido queria…”

Eles se separaram depois de oito meses.

“Eu ia terminar na lua de mel. Éramos dois jovens que se apaixonaram pela primeira vez, engravidei e ficamos muito felizes, mas enquanto me preparava para o casamento perdi o bebê. Eu deveria ter parado e pensado melhor, mas a dor era tão intensa que me senti acabado, e tinha certeza de que só ele poderia entender. Mas na minha lua de mel percebi que via vermelho e ele via azul: eu queria ir para a praia e ele para as montanhas; Eu queria ficar num lugar para jovens, e ele estava num lugar para pessoas mais velhas. “Eu decidi ir embora.” READ Seconda stagione conferemata for Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone

Como ele encontrou coragem?

“Durante muito tempo meu ex-marido não me perdoou, mas eu não matei ninguém, apenas percebi que havia escorregado para uma vida que não era minha. Mudei-me para Milão e comecei a me tornar completamente independente. Peguei todos os princípios que aprendi com meu pai e tive que aprender a não deixá-los atrapalhar meu caminho. Nunca bebi, nunca usei drogas, sempre fui pontual e profissional. Nunca dormi com um homem por interesse. “Eu era, pensando bem, excessivamente rígido.”

Quantos homens ele rejeitou?

“Era antes de tudo uma questão de respeito. Qualquer um entrava nos bastidores enquanto nós, modelos, nos vestimos, mas eu fazia cenas malucas e fazia todo mundo ir embora. Depois houve um grupo de pessoas ricas que lhe ofereceram a lua, mas eu os ignorei.”

Como os relacionamentos amorosos famosos afetam sua popularidade?

«Na verdade, Leonardo Pieraccione chegou quando eu já estava fazendo programas juvenis na Italia 1, Jammin, 8mm, Candida Camera Show… Já tinha as capas e os fotógrafos chegavam mesmo que eu fosse sozinho à praia. Foi um grande amor, durou mais de três anos, moramos juntos. Eu o amava tanto que recusei ofertas de filmes com medo de que alguém dissesse que eu estava com ele por interesse. Em retrospecto, eu era um idiota. “Rejeitei programas de futebol quando estava com Pippo Inzaghi: não importa se alguém pensa que estou recebendo ajuda.”

Enquanto vocês estavam juntos, Pieraccioni escreveu o livro “Trent’anni, alta, Mora”. Sua identidade. Como foi isso Samanta?

“Jovem, muito leve. Louco de amor. Mas eu estava com um cara legal e maluco que, como todos os grandes comediantes, tinha um lado triste que não mostrava para todo mundo.”

Por que isso acaba?

“Era a hora errada. “Eu queria ter um filho e também estava disposta a largar tudo, o que fiz então, acreditando erroneamente que voltar à TV seria fácil”.

E com Inzaghi?

“Paixão louca. Eu o rejeitei por muito tempo e, quando ele se cansou de flertar comigo, percebi que havia perdido nossos telefonemas. Eu o recuperei. Mas, como eu temia, era o jovem herói quem não queria um relacionamento sério. “Tive que me soltar, para não acabar com uma cesta de caracóis na cabeça.” READ Mais de Mil Domingos "Panda a Pandino"

Alessandro Benetton?

“Ele foi meu primeiro, verdadeiro e grande amor. Ele foi entrevistado, mas chateado: terminamos, voltamos, terminamos… Ele vinha de um certo tipo de família onde meu trabalho não era bem-vindo e estava convencido de que eu não era feito para família. Saí porque estava cansado de conviver com altos e baixos. “Em retrospecto, ele deve ter percebido que estava errado, porque em seu currículo me listou como uma de suas três mulheres mais importantes.”

Francisco Totti?

“Recentemente falei sobre isso na TV com a Monica Città e a coisa explodiu: dizer que ‘namoramos’ não significa que dormi com ela. Fui jantar lá, em um barco com amigos, ele me cortejou, mas eu estava indo embora. meu relacionamento com Filippo e não queria outros jogadores.”

Ela se casou e se separou do marido, Luca Barbato, engenheiro, e depois se casou novamente com ele.

“Casamos em 2005 e nos separamos em 2008. Nosso filho Brando era jovem e fizemos de tudo para não sobrecarregá-lo com uma separação muito difícil. Quando os papéis do divórcio chegaram, cinco anos depois, foi um momento de reflexão: alguém querido para mim havia morrido; Meu amigo me pediu em casamento, mas eu não tive vontade. Então, escrevi uma carta para Luca para contar como me sentia. Começamos a nos ver novamente. Em 2015, nos casamos novamente na igreja, com Brando segurando a aliança e chorando.”

Nas redes sociais, ele posta esquetes caseiras com Elinor Casalegno. Ele mora com ela ou com o marido?

“Pessoas com Elenoire são piadas para se divertir. As cenas na cama juntos são uma homenagem a Sandra e Raimundo, com quem fez, entre outras coisas, o filme Cascina Vianello. Eles funcionam porque as pessoas querem leveza. Seria ótimo fazer disso uma comédia. Nós duas somos como irmãs e amigas há trinta anos. Nas coisas importantes pensamos da mesma forma e ambos nunca recebemos presentes no trabalho e ambos fizemos calendários que nunca mais faremos.”

Por que não devolver os calendários?

“Este é Francisco Escaler Sabedoria – um ditado Eu faria de novo porque não conseguia nem ver os seios. A segunda é com Dario Blözer para homens, não. Quando tive que mostrar os seios, comecei a pensar nos meus pais, nos amigos do meu pai, nos amigos do meu irmão…”

Como é o momento em que você conhece um amigo verdadeiro?

“Quando você não quer demonstrar fraqueza, uma amiga pode estar perto de você não do jeito dela, mas do seu jeito. Quando eu tive câncer de mama“Eleanor, assim como meu marido, sabia como estar presente sem me preocupar.” READ Todos os recordes do campeonato

Quando você enfrentou uma doença, quanto medo você sentiu?

“Na verdade, fiz o filme em que estava morrendo e Brando se formou e eu não estava lá, e ele se casou e eu não estava lá…”

O que a doença lhe ensinou?

“Para ser menos rigoroso comigo mesmo. “Fui muito crítico comigo mesmo, fiz um bom trabalho, disse a mim mesmo que não era bom o suficiente e nunca gostei disso.”

Ele já apresentou reality shows na TV e é convidado em vários programas. suscetível?

“Tive anos incríveis. Eu fiz Sete contra um em primeiro lugar Uma noite no Rayono com Gigi Sabani, o

Tapete voador Com Luciano Rispoli… O diretor do Itália 1, Roberto Giovalli, me passou um programa atrás do outro. Mas quando ele foi embora, paguei porque era considerada amante dele. O que piorou as coisas.

É verdade que um dia você tomou café da manhã na cama com Gianni Agnelli e Luca di Montezemolo?

“Eu tinha 21 anos e estava noivo de Giovanni Malago. Bem, namorada é uma palavra grande. Ele havia saído mais cedo. Chegam o advogado e Luca que conheço e os encontro no quarto com uma bandeja de café da manhã. Situação ridícula.”

Outras situações ridículas?

“Conheci Lionel Richie em uma festa de Roberto Cavalli. Foi tão maravilhoso. Deixe-me o número. Vou para Nova York com meus amigos, ligo para ele, ele diz: estou no estúdio de gravação, vem. Qualquer um pagaria para ir até lá. Eu não sou. Eu respondi que tínhamos que estar à venda. Então, ele nos convida para uma festa do Lenny Kravitz. nada. Estávamos cansados ​​de fazer compras e ficamos no hotel. “Mas uma vez eu beijei James Bond.”

Qual Bond o beijou?

“Sean Connery. Conheci ele e Afaf em um bar em Roma. Mas foi apenas um beijo rápido. Em vez disso, com o Batman foi um beijo doce.”

Homem Morcego?

“Michael Keaton. Ele estava em Milão em uma festa. Ele fez um pouco de provolone. Pensei comigo mesmo: quando isso vai acontecer de novo? Demos um beijo maravilhoso um no outro e fugimos. “Ele me convidou para ir a Malibu, mas eu não fui.”