assistência médica. Autoridade local de saúde planeia reduzir tempos de espera

A autoridade de saúde local de Ferrara decidiu na tarde de sexta-feiraAdotar um plano de contenção dos períodos de carência para o ano 2024-2025. Trata-se de um plano, já parcialmente implementado, que remete para a legislação sanitária nacional e regional sobre esta matéria, para a decisão regional sobre tempos de espera (Dgr 620/24) e também à luz do recentemente emitido Decreto-Lei n.º 73. O governo toma “medidas urgentes para reduzir os tempos de espera nos serviços de saúde”.

A resolução adopta formalmente o plano, já largamente operacional (e anunciado), que visa implementar uma série de serviços na província, tornar a sua utilização mais racional e cómoda e melhorar o acesso e os métodos de monitorização dos cidadãos. O objetivo final, conforme mencionado anteriormente, é melhorar os prazos de prestação de serviços tanto para os ambulatórios quanto para os especialistas cirúrgicos. Para o efeito, a decisão inclui ainda a criação de uma “sala de controlo” cuja missão é acompanhar de imediato a implementação do próprio plano.

Na introdução, o plano assinala que já houve uma forte recuperação dos serviços que não puderam ser prestados durante o período da Covid, mas que permanecem questões críticas. Para lidar com isso, estão a considerar medidas do lado da oferta de serviços e do lado da procura.

No que diz respeito à oferta, o plano repete algumas linhas de intervenção já conhecidas: um novo aumento dos serviços prestados pelos especialistas da empresa mesmo durante feriados e noites; Aquisição de serviços independentes dentro da moenia; adquirir serviços de um particular autorizado; Recrutamento de colaboradores, especialmente nos setores mais afetados; O impulso para a telemedicina, que é capaz de oferecer vantagens aos pacientes em termos de proximidade aos cuidados, e aos profissionais que poderão otimizar o seu tempo de trabalho reduzindo as deslocações.

Espera-se também um compromisso significativo na frente regulatória. A implementação de ramos especializados locais (pneumologia, reabilitação, doenças infecciosas, oncologia, projeto On Connect) e o seu desenvolvimento podem ter um impacto positivo num atendimento cada vez mais preciso aos pacientes.

O mesmo princípio se aplica às vias terapêuticas auxiliares de diagnóstico (PDTA).

Até à data, foram lançados PDTA mamários junto das autoridades regionais de saúde (que recentemente receberam a certificação Eusoma); esclerose lateral amiotrófica; Demência em adultos e jovens.

Também são discutidos: diabetes; Obstrução pulmonar crônica; Insuficiência cardíaca; Câncer de estômago e intestino. Câncer de fígado e pâncreas. Câncer colorretal; Câncer de pulmão; Paralisia de Parkinson.

No âmbito destes programas, os pacientes deixarão de ter de se deslocar à Cup para marcar serviços ou rastreios relacionados com doenças associadas ao seu programa, passando a ter agendas personalizadas. Esta reorganização irá, por um lado, facilitar o tratamento destes pacientes e, por outro lado, permitirá um planeamento cuidadoso dos serviços em geral.

Em colaboração com especialistas, o cronograma de desempenho está sendo padronizado e um “IT Dashboard” específico nos permitirá obter o status de “produção” em tempo real para que possamos resolver imediatamente quaisquer problemas críticos que possam surgir.

Para proteger ainda mais o paciente, o plano disponibiliza um serviço de Help Desk, que permite atender o pedido caso a consulta recebida pelo paciente no Cup não respeite os tempos exigidos pela prescrição, para apresentá-lo sem maiores obrigações de informação no próprio paciente.

Novas personas profissionais, gestores de fluxo específicos de especialidades, ajudarão a facilitar as relações entre os serviços para evitar lentidão resultante de defeitos de comunicação ou problemas organizacionais.

Para coordenar tudo, existe uma sala de controlo especial que, através de reuniões semanais, irá: estruturar a análise dos dados da atividade e verificar o respetivo acompanhamento; Monitorizar o recrutamento de pessoal e verificar a sua contratação; Planejamento dinâmico e planejamento de ações corretivas; Planeje reuniões permanentes com o indivíduo aprovado; Identificar iniciativas excepcionais para aumentar a produção.

Mas além do lado da oferta, há também ações importantes do lado da procura de serviços. Começando pelo ajuste da direção.

Pretende-se colaborar com os prescritores na formulação de diretrizes e protocolos que visem prescrições cada vez mais corretas e adequadas, e estabelecer cursos nesta vertente.

Houve também um forte impulso para a digitalização dos procedimentos ambulatoriais destinados a facilitar os depoimentos dos pacientes (por exemplo, sobre planos de tratamento) e consultas remotas.

Em seguida, a segunda seção do plano é dedicada às intervenções cirúrgicas.

Em dezembro de 2023, as autoridades de saúde da Região de Ferrara atingiram a meta regional de 80% na recuperação das intervenções encerradas em 31/12/2022, obtendo 87% a nível provincial, graças a um aumento de 7% em relação a 2022 para cirurgia geral e 37% para cirurgias ambulatoriais de grande porte.

Mas para melhorar ainda mais o desempenho cirúrgico, o plano considera as seguintes medidas adicionais: gestão de uma lista única de doenças regionais, para que os cidadãos tenham a possibilidade de escolher onde realizar a operação também no que diz respeito ao prazo relativo do parto; Centralização de cirurgias complexas no hospital central regional e identificação de estruturas “fábrica foco”: estruturas de hospitais locais especializadas no atendimento de pacientes com doenças específicas para a realização de operações cirúrgicas de baixa e média complexidade; Medidas organizacionais para aumentar a produtividade das unidades operacionais; Acordos específicos relativos a necessidades específicas com o indivíduo aprovado.

Tanto para cirurgia como para atendimento ambulatorial especializado, o plano prevê indicadores de acompanhamento específicos.