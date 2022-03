Fedez e Chiara Ferragni unidos na dor: o rapper passou por cirurgia abdominal

para Chiara Maviletti

Fides no Hospital: Ao administrar sua doença, revela-se sua grande coragem e amor

Ter coragem não significa não ter medo, mas ser capaz, ao mesmo tempo, de não intimidar os que nos rodeiam. Fedez e Chiara Ferragni São pais corajosos. Mesmo em meio aos dias mais complicados de suas vidas, eles não desistiram de comemorar o primeiro aniversário da filhinha, vitória. Juntos, eles postaram uma foto tirada no domingo em suas páginas sociais, Explicando que esperavam que o bolo fosse cortado porque já sabiam que logo depois, “o papai vai estar no hospital (mas logo vai voltar para casa)”. Ontem, como a cantora previu no Instagram, foi realmente um “dia significativo”. Fedez foi levado ao hospital e passou por uma operação abdominal na terça-feira em San Raffaele, Milão, Hospital que durante a primeira onda de Covid, o casal apoiou uma forte angariação de fundos para cuidados intensivos de emergência, e depois residiu nas fases iniciais da epidemia.

passou por cirurgiaAtualmente aguardando alguns resultados de exames que será fundamental para determinar o curso do cuidado. Assim, para determinar este 'o importante curso que devo tomar e que sinto que direi', do qual ele mesmo falou, e revelou, com os olhos inchados de lágrimas, que Havia algo errado. Portanto, os próximos dias serão necessários para determiná-lo com precisão Quadro clínicoMas é certo que a doença foi tratada em tempo hábil. Além da Fides, sempre foi outra certeza pessoal de sua esposa: "Sempre ao meu lado, dia e noite", como ele mesmo explicou em seu agradecimento, com minha família e amigos que se esforçaram para manter o ânimo. Obrigado às nossas duas estrelas que conseguiram fazer mágica sem perceber: me dê força para enfrentar tudo isso."

para “tudo isso”Agora o cantor Ele não queria dar um nome mais preciso. Mas já no vídeo em que compartilhou o caminho que estava prestes a tomar, ele disse: “Estou fazendo este vídeo de exorcismo, esperando que seja útil para mim também. Infelizmente descobri que tinha um problema de saúde, mas felizmente encontrei-o no momento certo.” Coragem novamente. Porque quando milhões (mais de 13 pessoas apenas no Instagram) escolhem você como modelo, o que você faz, o que você diz necessariamente assume um significado diferente. O casal Fedez-Ferragni A essa altura, ele havia construído uma espécie de conto de fadas moderno, onde o rapper em uma música parodiava o influenciador mais importante de todos, sem imaginar que por causa dessas rimas eles se conheceriam, se apaixonariam e se casariam. Sem imaginar que juntos se tornariam pais de dois filhos, e que acabariam por se tornar um, Vergneseque é um nome que eles gostam também.

Mas entre luxo e bons sentimentosem seus contos de fadas também havia espaço para compromisso social (por exemplo, durante uma pandemia), para batalhas (por exemplo, pela igualdade de gênero), para reflexão. Agora, no conto de fadas moderno também encontra seu lugar a doença. Eles vão falar sobre isso também. Enquanto isso, com algumas fotos, eles já conseguiram oferecer mais de uma lição de vida.