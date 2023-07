Trilha Valgrosina | Sportdimontagna.com

Três percursos, atletas de alto nível, história ao fundo, moradores participando. Três semanas após a data de 5 de agosto, o evento foi apresentado ontem no cenário que resume suas características, o Castello Visconteo que domina a cidade, por onde os participantes passarão antes de chegar à linha de chegada no parque de Villa Visconti Venosta, outro dos Símbolos de Grosio.

As expectativas são crescentes após a antecipação dos primeiros nomes: os vencedores das provas de 38 e 70 km em 2022, respectivamente, o argentino Diego Simon e o português Andre Rodriguez, e o italiano George Piazza, retornando da terceira colocação no Lavaredo Ultra Trail . Eles serão os atletas a serem batidos, com outros nomes notáveis ​​que devem ser revelados nas próximas semanas. Os organizadores da Unione Sportiva Grosio e da Atletica Rupe Magna, com o apoio da Prefeitura de Grosio, estão prontos, juntamente com os 200 voluntários que estarão presentes na estrada e nas áreas de largada e chegada. “Um bom evento precisa de uma ótima organização – elogiando o trabalho feito – e podemos contar com muitos voluntários dispostos a se empenhar para que tudo seja feito da melhor maneira possível, tanto no que diz respeito a concursos quanto a outras iniciativas”, disse o prefeito Gian Antonio Penni. A autarquia tem estado ocupada nas últimas semanas a organizar as pistas, sobretudo os troços mais difíceis, para garantir a segurança dos atletas. O presidente da associação, Pier Martino Penni, definiu os objetivos: “Queríamos muito que esta corrida promovesse Grosio e seus vales e agora pretendemos aumentar o número de membros e ter os melhores atletas da modalidade, italianos e estrangeiros. Graças ao empenho de todos, estamos confiantes que a competição vai crescer edição após edição.” O certo é que as pessoas adoram a estrada, como explicou Marco De Gasperi, que a experimentou em uma corrida-teste há dois anos com um pequeno grupo de participantes: “Estes vales foram uma grande descoberta para mim – disse durante o show – . realmente amo.” A pista de Valgrosina percorre três distâncias, 70, 38 e 12 quilômetros: A rota é 2022, que foi muito apreciada pelos participantes, com duas novidades relacionadas a corridas mais longas. Os 70 quilômetros terão a subida ao Monte Storile , até o cume, enquanto a subida de Paganella está incluída nos 38 quilômetros. Duas provas adicionais para os atletas que terão a oportunidade para os 12km, sendo a última prova aberta a todos por ser competitiva e não competitiva.

Serão muitos os eventos paralelos para um grande dia de esporte, diversão e convivência que reunirá adultos e crianças, Grossini e visitantes, atletas e entusiastas, a começar pela corrida infantil que terá início no dia 17. Famílias com crianças, que irão tenha uma área de lazer organizada no jardim do Villa Visconti Venosta. Os campeões de esqui e montanhismo Robert Antonioli e Andrea Brandi estarão presentes. À noite, após a cerimónia de entrega de prémios, a grande festa terá início com um jantar preparado pelos nossos voluntários e animação musical com a Rádio Número Um. A pista de Valgrossena também é isso e contamos com uma grande participação ». Todas as informações sobre o evento e como se inscrever estão disponíveis no site www.valgrosinatrail.it.