“Tive um tumor, hoje estou mais forte”

“Eu tenho amor”

Uma história de coragem e renascimento de Marica Pellegrinelli. A modelo, de 34 anos, é mãe de Raffaella Maria e Gabrielo Tulio, e o fez durante seu longo romance com Eros Ramazzotti, que durou mais de dez anos. Depois do medo de ser diagnosticada com câncer de ovário, consegui encarar tudo de forma positiva. Tanto que ele escreve hoje: “Foi o melhor verão da minha vida, recebi tanto amor e afirmações.”