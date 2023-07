Música e dança em Isola Capo Rizzuto

Um verão inesquecível: Eugenio Bennato e muitos outros artistas fazem brilhar Isola Capo Rizzuto

Eugenio Bennato e Musica Popolare degli Astiokena criaram uma noite única, que impressionou o público na Piazza del Popolo em Isola Capo Rizzuto. Este evento surpreendente marca oficialmente o início dos grandes eventos da temporada de verão, que gradualmente se expandirão para todas as frações.

A carreira de Eugenio Benato tem sido longa e gratificante, marcada por vários sucessos discográficos. Entre seus álbuns mais importantes encontramos “Brigante se more” (1980), “Taranta Power” (1998), “Che il Mediterraneo sia” (2002), “Sponda sud” (2007), “Grande Sud” (2008), ” Questione sud” (2011), “Canzoni di Contrabbando” (Antologia 2016) e “Da che Sud è Sud” (2017).

Em 2018, o Banatou tocou nas principais capitais do mundo árabe e africano, como Tunis, Rabat, Cairo, Argel, Tânger e Oran. Participou no Festival 7Sois7Luas em Portugal e foi convidado pelo Parlamento Europeu em Bruxelas para tocar por ocasião do Dia dedicado aos Direitos Humanos.

A temporada de verão vai continuar com outros grandes nomes que vão encantar a torcida. Entre eles, destaca-se o incomparável Gianni Morandi, seguido pelo rapper amado pela jovem Sophira Ebasta, que detém o recorde de vendas de discos na Itália na década 2010-2019 e alcançou o primeiro lugar na lista dos melhores singles com vários acertos (recorde) válido até 2023). Outros artistas notáveis ​​incluem Rocco Hunt, Fiordaliso e Teenage A Dream, enquanto na frente da comédia estarão Maurizio Casagrande, Enzo Salvi, Valentina Bercia, Paola Mara e Ucio de Santis, entre outros que você pode encontrar no calendário do evento.

Além da animada animação diária nas praias de Capo Rizzuto e Le Cannella, estarão disponíveis autocarros vaivém que o levarão a pequenas aldeias e praias acessíveis a deficientes e galardoados com Bandeira Azul e Bandeira Verde, que atestam a qualidade do água e praias. Em suma, Isola Capo Rizzuto espera por você para viver um verão de sonho cheio de eventos extraordinários.