Messina, na 21ª edição de “Revelações” de 17 de julho a 6 de agosto – Il Giornale di Pantelleria

A Fundação MeSSInA e a Fundação Horcynus Orca apresentam a 21ª edição, “Insights”, agendada para 17 de julho a 6 de agosto

Messina, 11 de julho – De 17 de julho a 6 de agosto no Parque Horcynus Orca em Cabo Peloro, com algumas datas marcadas também em Roccavaldina (ME), a 21ª edição do Festival Horcynus, organizado pela Fundação Horcynus Orca e Messina, acontecerá lugar. “Visões, Imaginando Cidades do Futuro” é o tema para 2023.

Dezenas de exibições de filmes programadas para o telão ao ar livre do Parque Horcynus Orca, incluindo filmes selecionados pelo Festival Cine Espanol Y Latinoamericano, além do show de Stefano “Cisco” Bellotti, leitura teatral do Prêmio Marco Cavalcoli UBU 2022, oficinas educativas apresentações de livros e momentos de reflexão sobre os temas mais prementes do Mediterrâneo.

“O Festival Horcynus não foi concebido como uma mostra artística e um mero recipiente – explica Gaetano Giunta, fundador do MeSSInA – mas quer representar um espaço de ação e um confronto aberto de linguagens, contextos culturais, conhecimento econômico, científico e tecnológico, conhecimento ético, conhecimento e diferentes abordagens estéticas. De fato, o festival acompanha há anos a vida e o desenvolvimento e o processo de internacionalização na área social em evolução de Messina. Além disso, este evento está constantemente procurando novas maneiras de enfrentar as desigualdades econômicas e sociais e reconhecer os processos de mudança do clima, promovendo transformações para garantir um futuro mais justo.

“Este festival é uma oportunidade para combinar reflexão e emoção – acrescenta o presidente da Fundação Horcynus Orca, Giuseppe Giordano – graças à sinergia entre a Fundação MeSSInA, a Fundação Horcynus Orca, a Universidade de Messina e o município, mais uma vez fazemos público, com 20 dias de eventos, o espírito que acompanha o trabalho diário que visa a Promoção da beleza e da ciência, estamos certos de que o nosso festival, também este ano, contribuirá para reafirmar mais uma vez a centralidade do nosso futuro no Mediterrâneo e do as políticas de que se ocupam com a consciência de que, apesar da sua diversidade, são uma comunidade de destino.

O programa cinematográfico da seção histórica do festival é “Arcipelaghi della Visione”, dirigido por Franco Januzzi, enquanto a seção “Nomade Music” tem curadoria de Giacomo Farina e Luigi Polimini.

“Este ano seremos os anfitriões do concerto de Cisco, nascido Stefano Bellotti, cantor e co-fundador do histórico grupo musical Modena City Ramblers, ícone e trilha sonora dos movimentos progressistas da juventude dos últimos 30 anos italianos – anunciaram Farina e Polimeni – Cisco atuará na quarta-feira, 26 de julho, às 22h00, no dia dedicado à análise da história contemporânea italiana, através de uma janela sobre o massacre de Portella della Ginestra em 1947, que é referido como o início de uma estratégia de tensão para impedir o avanço dos movimentos democráticos dos trabalhadores que, diretamente da Sicília, começaram a se opor às forças poderosas e ocultas e que decidiram o destino de todo o sul e de todo o país”.

“A novidade deste ano – a contratação de Farina e Polimeni – é a primeira edição do “Vedere la Musica”, concurso nacional de videoclipes que dialoga com a principal linguagem do festival, o audiovisual. Em tempos de prêt-à-porter tecnologia e comunicação peer-to-peer facilitadas Para o acesso peer-to-peer para compartilhar suas produções artísticas, era uma forma de monitorar e motivar o mundo dos audiófilos e músicos jovens e emergentes. A única competição do gênero na Sicília conta com a presidência do júri de Carlo Massarini, apresentador histórico e criador da RAI.”

Quanto à parte dedicada ao cinema, o diretor de arte Franco Januzzi explicou: “Para mim também este ano a obrigação era mostrar Vedere la Musica”, por isso a programação do festival está repleta de filmes em que a música é a protagonista. Uma preciosidade muito especial, marcada para a noite de estreia de 17 de julho, é a ópera rock “Orfeo 9″ de Tito Scheba Jr., uma obra muito interessante, que antecipou muitas coisas na Itália. Também gostaria de destacar Song to Song, de Terrence Malick, e Buena Vista Social Club, de Wim Wenders, que são excelentes exemplos de cinematografia musical.”

“O tema do festival deste ano – continua Jannuzzi – são visões e como imaginar as cidades do futuro. Nesse contexto, eu queria programar um filme muito importante de Jean-Luc Godard, Agent Lemmy Warning: Mission Alphaville, um filme negro e tiro branco em 1965 da noite e mudando Paris. As opções nos permitem Outros oferecem uma variedade de programas que nos dão uma visão abrangente e perspectiva para o futuro”, conclui Januzzi.

Também para a edição de 2023, o Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano retorna ao Parque Horcynus Orca em Capo Peloro, com curadoria de Iris Martin Peralta e Federico Sartori, na cidade graças à colaboração das instituições de Messina com a Embaixada da Espanha na Itália. De 30 de julho a 1º de agosto, três dias de filmes, na versão original com legendas em italiano, com uma seleção que oferece amplo espaço para filmes inéditos na Itália.