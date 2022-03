Itália e Macedônia: 100% Barbera. ingressos para venda

Às 12 horas de hoje, segunda-feira, 21 de março, a venda dos 25% restantes dos ingressos disponíveis para Itália e Macedônia do Norte será reaberta

Palermo – graças à exceção que permitirá jogar com 100% da capacidade do estádio, às 12h de hoje, segunda-feira, 21 de março, esgotaram os 25% restantes dos ingressos disponíveis para Itália – Macedônia do Norte, válidos para o jogo em equipe, o Mundial 2022 As eliminatórias da Copa serão reabertas programadas para quinta-feira, 24 de março (20h45) no “Renzo Barbera” em Palermo. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda Vivaticket e nos sites www.figc.it E a www.vivaticket.it.

Depois que 26.000 ingressos estiverem à venda a 75% da capacidade em poucas horas, os torcedores sicilianos poderão comprar outros 5.000 ingressos a preços populares (variando de € 10 para uma curva a € 60 para uma Tribuna Central) e se beneficiar das várias facilidades para famílias, mulheres e jovens com mais de 65 anos

A venda é quase palpável, já que a cidade de Palermo se prepara para receber a seleção com seu entusiasmo de sempre em uma partida chave para continuar a jornada rumo à Copa do Mundo. A Itália jogará em campo pela 16ª vez na capital siciliana (saldo de 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota), com o objetivo de superar a seleção macedônia para chegar ao desafio decisivo que os enfrentará na terça-feira, 29 de março. Vencedor Portugal e Turquia. É preciso dizer que é uma passagem para o Catar 2022.

Ingressos e preços

centro central

60 euros

Encolher o fórum central

€ 40

Fórum central com desconto VIVO AZZURRO

30 €

suporte lateral

45 euros

Abaixe o cavalete lateral

30 €

Suporte Baixo SUPORTE LATERAL AZUL VIVO AZUL

25 euros

Fórum de Passos

30 €

Fórum de Passos Reduzidos

20 euros

Etapas do fórum para reduzir o azul vivo

Euro 14

Fórum de passos reduzidos para menores de 12 anos

5 euros

Grande família bromo adultos

20 euros

Grande Promo Família Menor de 18 anos

Euro 14

curvas

10 euros

Os ingressos com desconto são reservados para mulheres e maiores de 65 anos (nascidos em 24 de março de 1957).

Os bilhetes com desconto Vivo Azzurro são reservados para os titulares do Cartão de Sócio Vivo Azzurro.

Os bilhetes Gradinata Family Promo Adulto e Menores de 18 anos são reservados para um grupo familiar de pelo menos 3 pessoas, incluindo 2 adultos e 1 ou 2 pessoas menores de 18 anos.

Bilhetes com desconto para menores de 12 anos são reservados para crianças até 12 anos (nascidas após 24 de março).

Cartões Federal e CONI (com direito a um assento na Tribuna d’Onore)

Os titulares dos cartões Federal e CONI válidos para 2021 com direito a assento na Tribuna d’Onore poderão acessá-lo – até esgotar todos os assentos disponíveis – ou no Side Tribune, para ingresso na bilheteria do dobrar lado sul do Estádio Renzo Barbera” na quarta-feira, 23 de março, de 10 a 13 e de 15 a 18.

Cartões Federal e CONI (não elegível para assento na Tribuna d’Onore)

Portadores de cartões Federal e CONI válidos para 2021 e que não tenham direito a uma vaga na Tribuna d’Onore, poderão acessar a Tribuna Gradinata retirando seu ingresso na bilheteria da curva sul do Estádio Renzo Barbera nesta quarta-feira 23 de março de 10 a 13 e de 15 a 18.

Como chegar ao estádio

O acesso é permitido para maiores de 12 anos, somente mediante apresentação da Certificação Verde COVID-19 (Corredor Verde Aprimorado). Para chegar ao estádio, também é necessário usar uma máscara Ffp2.