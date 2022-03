Conheça Ludovico Aldasio, o fenômeno social que todos chamam de The Good Morning Man

O influenciador jovem e criativo é definitivamente uma das personalidades mais comentadas do mundo social no momento

Quem é Ludovico Aldácio?

Ludovico Aldasio nasceu em 30 de agosto de 1999 em Gallarate, na província de Varese e vive em Lonate Pozzolo. Ludovico Aldasio é conhecido como “The Good Morning Man” ou até mesmo “The Good Morning Man”. O jovem criador ficou famoso e alcançou grande sucesso graças aos vídeos em que deseja “bom dia” às pessoas. receita ? Espontaneidade, comédia, diversão e… multilinguismo! Na verdade, cada vídeo é feito em um idioma diferente! Seu lema: “Lembre-se: Viva com a turma como eu: Ludovico Aldacio”. Esta é a última frase que ele repete todas as vezes em qualquer língua que tenha se tornado parte integrante dos provérbios italianos, reconhecendo-a como tal.

Efeito 2.0

Ludovico Aldacio é diferente, não é homologado por estereótipos ou qualquer outra coisa, tem um estilo próprio, único e independente. O criador pode se orgulhar de uma enorme oferta de jaquetas à sua disposição, para qualquer possibilidade, ele poderá escolher a cor mais adequada. Gola diplomática, um toque de elegância não visto em muitos anos, reservado para ocasiões especiais, uma jaqueta com calça Tina, gravata, aqui também uma fantasia de cores disponíveis e … chinelos nos pés. Em entrevista, o influenciador revelou que escolheu chinelos porque nos primeiros vídeos pela casa era confortável usá-los sem recorrer a sapatos, e não achava que pudessem se tornar um símbolo para definir sua personalidade.

Basquetebol vs Guerra

A influenciadora e fundadora Lonate Pozzolo foi a protagonista na camisa Team Influencer no evento Basketball Against War. Foi o trio que presenciou a vitória da equipa “Good Morning Man” promovida pela associação Arca Onlus onde a Allianz Cloud de Milão acolheu cantores nacionais, artistas nacionais e a equipa de impacto dentro das paredes do seu edifício para dar vida a uma noite de diversão e esportes, mas também ajudar os refugiados ucranianos. Muitas pessoas compraram o ingresso e muitos fãs entraram por uma causa justa e para poder conhecer seu favorito pessoalmente. Entre os muitos personagens presentes, além de Ludovico Aldasio, também estão Herbert Ballerina, Pepo Palmieri, Enrico Ruggeri, Jackie Del, Valentina Vinali, Alessio Bernabei, Antonello Riva, nossa lenda histórica do basquete e muitos mais.

Colaboração com Ronnie Coleman

Um dos últimos rolos publicados por Ludovico Aldasio é uma colaboração com Ronnie Coleman, o 8 vezes americano Mr. Olimpia que concordou em se envolver em um vídeo do criador italiano.

Bullying e redenção

Como tantas vezes acontece, muitas das pessoas hoje conhecidas como “famosas”, antes de alcançar o sucesso pessoal e profissional, tiveram dias piores antes de conhecer os melhores. Ludovico Aldasio foi intimidado por seu cabelo ruivo e acne durante seus anos de ensino médio. Ele disse que nunca falava sobre isso porque sempre o deixava inseguro, envergonhado e triste. O criador decidiu falar sobre bullying em colaboração com “Bulli Stop!” O Centro Nacional Antibullying na Itália. Assim, Ludovico Aldacio denunciou este flagelo social, além de relatar a sua experiência pessoal e apelar a quem se vê obrigado a combater este mal a procurar a ajuda de entes queridos e especialistas para resolver a situação o mais rapidamente possível.

Cooperação com UNICEF Itália

Ludovico Aldacio é o Embaixador do UNICEF na Itália representando a campanha Cofax, a fim de garantir a distribuição equitativa e universal da vacina. Ludovico admitiu em várias entrevistas que está muito feliz e orgulhoso por ser o porta-voz de um assunto tão importante.

Ludovico Aldacio contra a guerra

O influenciador e criador italiano já expressou várias vezes sua condenação à guerra na Ucrânia, explicando que ela não traz nada além de morte e destruição. Ludovico Aldasio lançou e continua a propor o #stopwar e, através da UNICEF, a Itália promoveu a angariação de fundos para ajudar as crianças na Ucrânia através da recolha de alimentos, cobertores, água potável e medicamentos. Convido a todos a dar uma ajudinha para salvar vidas.

Iniciativas promovidas por Ludovico Aldacio:

Ludovico Aldacio colabora com Médicos Sem Fronteiras e promoveu um podcast que conta a história da associação

Ludovico Aldasio pediu às pessoas que adotem espécies animais ameaçadas de extinção em nome do WWF Itália.

Entre o rádio e a televisão

Ludovico Aldacio trabalhou no mundo do rádio e da televisão. Aproximando-se de um estúdio de rádio ainda muito jovem, apenas na idade, ele aproveita para participar de um programa de rádio na web e é confirmado como a quarta entrada logo em seguida. Graças aos cursos de radiodifusão, ele conseguiu seu próprio programa em FM, graças ao qual foi notado pelo GoTv 63, um novo apresentador de TV. Assim, Ludovico Aldacio tornou-se de fato o apresentador de TV do “Tempo Perso”, formato que criou a partir de entrevistas em tom cômico, satírico e satírico. O programa ainda está disponível pesquisando no Youtube por “Tempo Perso”.

Curiosidades sobre Ludovico Aldacio:

Ludovico é fã de romances e poemas de amor

Ludovico é fluente em inglês, espanhol e alemão e é fluente em francês. Ele também começou recentemente a estudar português.

Ludovico é um grande fã do basquete Varese

A maior ambição de Ludovico Aldasio é poder voltar ao mundo da televisão e fazer o seu próprio programa.

De volta à televisão

Há algumas semanas, anunciou no seu perfil do Instagram que tinha ido a Bolonha para uma entrevista com a produção televisiva de The Coach – o grande líder de talentos, que lhe confiou um papel importante na quinta edição do Talent Show no ar. Depois das férias de verão no 7Gold. Ele também trará Ludovica Pagani e Morgan.

Por que seguir Ludovico Aldasio

Ludovico Aldasio demonstrou e continua a provar que não é apenas uma figura social, mas também sabe diversificar e ser versátil. O criador tem sua própria comédia inovadora que realmente ilumina o dia, pois ele já construiu uma enorme comunidade de fãs em muito pouco tempo graças aos seus vídeos. Não se trata apenas de entreter e se divertir, mas nos ensina que um verdadeiro influenciador é alguém que transmite mensagens responsáveis ​​e significativas.