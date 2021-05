A atriz que estrelou em “Army of the Dead” depois de assisti-lo

Exército dos mortos, Um filme de zumbi dirigido por Zack Snyder e disponível no Netflix, esteve entre os filmes por alguns dias Vi mais Na Itália e em todo o mundo. É um filme superestimado, para quem gosta muito e alguns não gostam de jeito nenhum. É sem dúvida um filme ambicioso que está orçado em pelo menos US $ 70 milhões. Muito foi gasto empurrando o protagonista Dave Bautista, outros em explosões impressionantes, inúmeros efeitos especiais e legiões de mortos-vivos. Mas uma grande parte do orçamento – e uma grande quantidade de trabalho – foi usada para fazer a atriz filmar todas as cenas que foram realmente feitas com um ator que foi acusado de assédio sexual. Dizem que não foi nada fácil.

O ator acusado de assédio sexual (contra menores) é o comediante Chris Delia: eles começaram a chegar em junho de 2020, quando Snyder começou, elenco e equipe técnica. Exército dos mortos Eles já haviam finalizado o trabalho no set, e quando o filme já estava em pós-produção. Em agosto, Snyder anunciou que D’Elia seria removido digitalmente do filme e que seria substituído pela atriz e comediante Tig Notaro.

No filme, Notaro interpreta a piloto de helicóptero Marian Peters, que é contratada pelo personagem Bautista para fazer parte do esquadrão mercenário do centro do filme, e que fala sobre zumbis, mas também sobre um assalto em um cassino em um ambiente infestado de zumbis Las Vegas (incluindo zumbis de várias hierarquias e velocidades), que Provavelmente Faça sexo) antes que a cidade seja destruída por uma bomba nuclear.

Notaro, que tem 50 anos e é muito apreciado no mundo dos quadrinhos americanos, também conhecido como série Um MississippiNo entanto, ele se viu na estranha posição de decidir se faria um filme depois de assisti-lo. Como Contar Snyder A. ÁguiaPara convencê-la a ocupar o lugar que pertencia a D’Elia, ele lhe enviou uma versão preliminar do filme, a maior parte já editada com efeitos especiais e sons completos. Então ele explicou que colocá-la (menos de um metro e oitenta) em cada cena onde Delia (um pouco menos de um metro e oitenta) teria usado Tela verdeÉ uma tecnologia que permite fotografar cenas específicas com um fundo colorido de uma tela e, em seguida, adicionar o resto da imagem na pós-produção.

Dada a existência da pandemia, entre outras coisas, a possibilidade de convocar todos os outros atores e refazer cenas de D’Elia com Notaro estava fora de cogitação, como em 2017, por exemplo, colocando Christopher Plummer em tantas cenas quanto Kevin Spacey estava originalmente no filme Todo o dinheiro do mundo.

Aos 50 anos, Notaro se vê atuando em seu primeiro filme de ação, mas está sozinha: ela nunca conheceu Bautista. Repetição de todos os movimentos que Delia fez com os outros atores, repetindo exatamente as mesmas falas, para coincidir com os espaços corretos para os diálogos.

“Sabíamos no que estávamos entrando, mas não tínhamos ideia de como era difícil”, disse Snyder. Além de gestos e palavras, de fato, Notaro teve que ser filmado cena por cena com os mesmos movimentos de câmera e, na medida do possível, as mesmas cenas de luz que teria posteriormente. Colado Onde ela estava Cortes Delia. Só que, pela diferença de carga útil entre os dois, era muito complicado, pois era preciso evitar que o Notaro aparecesse fora de alcance em relação aos outros, ou pelo contrário ficava ligeiramente visível em algumas cenas.

Por outro lado, Notaro disse que a preparação de sua parte foi mais fácil, pois se limitou a estudar o roteiro e uma rápida aula de como carregar a arma: “Fiz um curso especial de Zoom, na minha sala, enquanto meu filho estava jogando um jogo de Lego na sala ao lado. […]. E demorou cerca de vinte minutos ». Referindo-se às filmagens, Notaro disse que a princípio foi muito estranho, mas como única atriz do set, ela também se sentiu, por vários dias, a “estrela do cinema”.

Falando sobre a pós-produção (a segunda, após as cenas do Notaro), Snyder explicou que também aconteceu que ele teve que recriar parte do corpo da atriz no computador, para que pudesse inseri-la quando necessário, principalmente em algumas cenas onde a personagem dela estava muito longe no fundo. Snyder também disse que demorou dois meses e que “as cenas mais difíceis foram aquelas em que ele caminhava em grupo com outras pessoas”.

Ele não disse a Snyder Águia Quanto custaria remover D’Elia e colocar Notaro, mas ele deixou claro que ainda era mais barato do que as cenas de tigre zumbi no filme. Entrevistado por Vanity FairDeborah Snyder – esposa e produtora de cinema – Ele disse Esse custo foi de pelo menos alguns milhões de euros, e que as cenas com Notaro só no final custaram mais do que o todo Exército de ladrõesE a Uma comédia romântica filmada na Alemanha, que ainda não estreou e será uma prequela de Exército dos mortos.

Notaro disse que assim que revisou o filme (com as cenas que foram substituídas) ele pensou: “Oh, eu não sou apenas a estrela, mas em muitas das cenas me sinto borrado no fundo.”

Aliás, para quem já viu o filme pode ter achado borrado ou um pouco confuso, isso não é culpa da tela, no entanto Pepino, Parcialmente – mas não totalmente – ligado às cenas filmadas com Notaro. A tela não é um defeito, mesmo que pontos brancos apareçam aqui e ali durante o filme, o que é mais apropriado.Pixels mortos,Pixels mortos“Em inglês. Ou seja, são pixels vazios, sem cor, e é claro que são fruto de um erro técnico e não de seleção.” Exército Pixels mortos “, Como já escreveram no Twitter.