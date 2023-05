“O terrorismo não deve nos assustar” – Corriere.it

“O terrorismo não deve nos assustar. Não devemos desanimar com a violência. A luta continua”: o escritor anglo-indiano usou essas palavras Salman Rushdie Em sua primeira aparição pública em nove meses, foi atacado com uma faca em Chautauqua, Nova York, durante uma conferência para a qual foi convidado.

Foi a ocasião de suas palavras – faladas em espanhol, francês e inglês – Concerto Literário Pen Americaque acontece todos os anos no Museu de História Natural de Nova York, perto do Central Park.

O grande escritor, de 75 anos, Ele foi vítima de um assalto no dia 12 de agostoNas mãos de um jovem libanês americano que arrisca sua vida. O ataque privou-o de um olho, o direito, e do uso de uma mão, a esquerda. O agressor, suspeito de ser simpatizante do Irã xiita, se jogou contra ele, armado com uma faca, e o esfaqueou dezenas de vezes.

Rushdie foi forçado a viver escondido por dez anos sob guarda após uma fatwaAiatolá Khomeini Quem do Irã chamou os muçulmanos para matá-lo. O motivo era publicar o livro Os Versos Satânicos (Os Versos Satânicos).

O romancista recebeu um prêmio honorário do grupo Em defesa da liberdade de expressão e literatura da Pen America, da qual foi presidente.

Rushdie Que usava óculos com lente preta no olho direitohavia se retratado em tapete vermelho da cerimônia e se dirigiu de forma visível aos 700 convidados. Rushdi destacou que a PEN America, associação que trabalha pela liberdade de expressão, nunca foi tão “importante”.

Em fevereiro, por ocasião do lançamento de seu último romance cidade da vitória (Mondadori) Rushdie disse ao The New Yorker, em sua primeira entrevista após o ataque, que tinha grande dificuldade para escrever e que sofria de estresse pós-traumático.