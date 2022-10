GfVip 7, a “vingança” de Signorini contra Ilary Blasi: ele está voltando para casa

GfVip 7, aparece o nome do novo concorrente. Alex Nuccetelli, Roman PR Pode cruzar o limiar vermelho. Meu querido amigo Francesco Totti, ele já revelou muitos de seus antecedentes de separação e se ele entrar nE ele tem coisas horríveis para dizer.

Desde a separação entre Totti – Elari Blasi Tornou-se o pão de cada dia para os amantes de fofocas, e seu nome apareceu muitas vezes. Na televisão, a convite da Mediaset e de Ray, ele expressou repetidamente sua visão – às vezes contraditória – do feriado do ano.

Afinal, era verdade Alex Noketelli Apresentando Elari Blasi a Francesco há mais de vinte anos e parece que sua carreira como Cupido não terminou aí, pois Poupon também conheceu sua atual parceira Noemi Buki graças a ele.

Após a turbulenta separação dos dois, Nuccetelli falou várias vezes, revelando muitos antecedentes sobre o casal. Nos últimos dias, estamos falando sobre o fisiculturista romeno não por causa de sua proximidade com o ex-capitão da Roma, mas graças a uma nova e potencial aparição na TV.

Alex Nucciatelli em GF VIP 7? Nada foi confirmado

Alex Nuccetelli chega Big Brother VIP 7? É o boato que circula há vários dias que um dos melhores amigos de Francesco Totti revelou repetidamente os antecedentes da separação entre um babuíno e Ilari Blasi. No A Summer Live ele anunciou: “Acredito que depois de vinte anos tudo pode acontecer. Na minha opinião, não é verdade que existam terceiros, principalmente em relacionamentos que têm essa importância, essa beleza, essa dureza. Eram dois meninos muito maravilhosos, um exemplo para tantos jovens, pais maravilhosos que criaram seus filhos da maneira mais autêntica do mundo”.

Se Alex Nuccetelli for realmente o novo candidato de Gf Vip, ele terá muito a dizer. Um convidado em Your Facts disse: “Toda vez com nossos amigos ele dizia que tinha que ouvir Hilary, que tinha que aceitar suas obrigações de cuidar dos filhos, ele sempre foi um marido muito leal à sua família. Alguns amigos souberam das supostas infidelidades de Hillary e a pressionaram para deixe-a.”

Alex Notchetelli: Cupido fala livremente

Alex Noquetelli, Cupido explicou a história de amor entre Totti e Ilari Blasey: “Francesco ficou muito deprimido quando encontrou as cartas, foi muito ruim.” Sola Bocchi disse: “Eu soube do relacionamento deles, mas veio muito depois da traição de Elari.”

Por fim, acrescenta: “Os dois se conheceram em um evento onde Elari também estava, e Francesco ficou chocado com Noemi, mas depois não houve nada por meses e meses. Ela é uma boa mulher, ela me disse claramente que nunca conheceria um homem casado. Hoje Francis renasce com ela.”