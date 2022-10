Roma, apresentou o calendário histórico para o ano de 2023 dos Carabinieri

De 2 a 30 de novembro, Roma está redescobrindo suas raízes nórdicas com November Nordic, um programa integrado de eventos chamado “Nordic Tracks” que começa na capital, organizado por quatro embaixadas nórdicas (a Embaixada da Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega) , bem como de institutos culturais e científicos nórdicos: a Academia da Dinamarca, o Instituto da Noruega, o Instituto da Finlândia e o Instituto Sueco de Estudos Clássicos, que se reúnem nesta ocasião para criar e divulgar uma rica série de iniciativas para fortalecer a ligação histórica dos países nórdicos com a cidade de Roma e criar novos momentos de intercâmbio através de exposições e conferências Estão abertos ao público concertos, cinema e residências de ilustres figuras históricas. “Novembro nórdico. Nordic Traces’ em Roma oferece um espetáculo de cultura nórdica, com mais de 20 eventos espalhados pela cidade, desde arquitetura, artes visuais, poesia, música, pesquisa e cinema. forneceu exemplos da última produção Para filmes do Norte, nesta circunstância na revisão.O programa abre a 2 de novembro com a exposição A viagem italiana do engenheiro Sigurd Lorentz 1922, patrocinada pelo Instituto Sueco de Estudos Clássicos de Roma, que, por ocasião da inauguração, apresenta a exposição com uma palestra de Eric Tornqvist e Malin Belvraj . Os dois arquitetos suecos exibirão suas fotografias em relação às tiradas por Sigurd Lorentz durante suas viagens pela Itália em 1922. A exposição vai até 30 de novembro. No dia 3 de novembro, a Academia da Dinamarca dedicou uma noite ao escritor dinamarquês Morten Sondergaard, que desde 1998 escolheu morar na Itália, e começou a realizar experimentos linguísticos entre as línguas que conhece e entre poesia e tradução, e depois expandiu em seu trabalho. Também para outros campos técnicos.No dia 4 de novembro, a Embaixada da Finlândia realizou um momento de encontro com o artista finlandês Hanno Paluso, por ocasião da exposição individual do artista “Ninguém nos prometeu amanhã”, com curadoria de Sveva Manfreddi Zavaglia. A entrada na galeria é acompanhada por um aperitivo em colaboração com a Kyrö Distillery, uma destilaria que produz cerveja à base de centeio finlandês. O artista propõe imagens nas quais apaga os rostos dos heróis do filme, refletindo profundamente a memória de uma pessoa, lugar ou nação. As lesões continuaram na noite de 4 de novembro com o concerto do quinteto sueco Cecilia Sanchietti. Baterista e compositora ativa entre Itália e Suécia, ela apresenta seu terceiro álbum na Casa del Jazz com sua banda sueca: “POSTCARD FROM GAMLA STAN” (BluJazz’21, EUA). O novo álbum nasceu do desejo de combinar uma atmosfera e entrega do norte da Europa, com melodias e frases mais distintas e distintas da composição italiana.No dia 7 de novembro, a pianista dinamarquesa Maria Bondgaard se apresentará nos espaços da Academia da Dinamarca em Roma com um concerto icônico, composto pelos melhores solos de piano de um dos maiores compositores românticos da história: Sergei Rachmaninoff. “Docufilm Munch” será exibido nos dias 7 e 8 de novembro em vários cinemas de Roma. Amor, fantasma e vampiro, dedicado a Edvard Munch (Lotten, 1863 – Oslo, 1944) por ocasião do 160º aniversário do nascimento do famoso artista, cuja memória cairá em 2023. O documentário, dirigido por Michel Malle, pretende lançar uma nova luz sobre Munch, mas também Ser uma viagem pela Noruega, em busca das raízes e identidade de um artista de classe mundial.Até 11 de novembro, será possível visitar gratuitamente a exposição, a famosa sala de estar em toda a Europa – Nadine Helbig em Villa Lante. O Instituto da Finlândia em Roma dedica uma exposição a Nadine Helbig, que no final do século XIX transformou Villa Lante em um salão cultural mundial. Nadine era famosa por todos os artistas e intelectuais de seu tempo: de Liszt a Wagner, a Niels Ravenkeld, Edward Gregg e Axel Munte. No dia 9 de novembro, também será realizado o concerto do quarteto de piano “Grieg in Rome” dos pianistas Morten Fagerli (Noruega) e Jónína Erna Arnardóttir (Islândia), apresentando ao público romeno a música de compositores do norte como o norueguês Edvard Grieg. (1843-1907) e Finn Jan Sibelius (1865-1957). De 14 a 30 de novembro, o Hotel Villa Lante al Gianicolo está aberto ao público, que é a sede do Instituto da Finlândia em Roma desde 1954. Um dia aberto também será organizado no estúdio pela artista finlandesa Tuula Närhinen, atualmente residente no atelier do Instituto. As portas também se abrem para a residência do embaixador sueco em Roma em 18 de novembro para um evento de arte, design e performance, acompanhado de canapés suecos de Natal. Uma viagem dentro de um palácio do final do século XIX entre figuras suecas que deixaram vestígios visíveis na história italiana, como a rainha Cristina, uma mulher adorável e controversa que mudou a paisagem cultural de Roma na segunda metade do século XVII. O NORDIC FILM FEST está em sua décima primeira edição. O festival que promove o cinema nos países nórdicos estabeleceu-se no panorama romeno e nacional como um evento imperdível da temporada cinematográfica. Organizado pelas embaixadas dos quatro países nórdicos na Itália (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) e em cooperação com o Círculo Escandinavo, o NORDIC FILM FEST 2022 deste ano acontece na Casa del Cinema, em Roma, nos dias 19 e 20 de novembro, 25 de novembro no Cinema Nuovo Sacher e online na plataforma Festival Scope nos dias 13 e 16 de novembro, incluindo, a não perder, o novo filme de Zaida Bergroth Tove: um drama emocionante da energia criativa do famoso talento e sua turbulenta busca por identidade, desejo e liberdade. Os filmes serão apresentados em pré-estréia ou não lançados na Itália, e a revisão é organizada em cooperação com os institutos de cinema dos respectivos países. Este evento faz parte do Circuito de Festivais Independentes CNA Roma financiado pela Fundação Cinema per Roma. As apresentações serão no idioma original com legendas em italiano. Entre os filmes que serão exibidos em 20 de novembro: Sonia – O Cisne Branco na Casa del Cinema. O filme conta a história de uma das maiores atletas do mundo e inventora da patinação artística moderna, Sonia Heaney, que decidiu ir para Hollywood em 1936 para se tornar uma estrela de cinema. No dia 25 de novembro, parte do elenco apresentará o novo filme: War Sailor no Cinema Nuovo Sacher. O filme conta a história de dois marinheiros noruegueses tentando sobreviver, esperando ver suas famílias novamente, quando seu navio mercante é atacado por um submarino alemão no início da Segunda Guerra Mundial. Em 22 de novembro no Palazzo Altemps e em cooperação com os Parques Literários e a Embaixada Real da Noruega, realizou-se uma celebração Sigrid Undset: a escritora mais famosa da Noruega (1882-1949), que viveu em Roma por algum tempo, fascinada pela Cidade Eterna. Via Frattina sua morada permanente; Escreveu romances, contos, ensaios, textos autobiográficos e até alguns poemas e peças de teatro, além de ter sido vencedor do Prêmio Nobel de 1928 por sua representação da Idade Média escandinava. O Jardim Literário de Lillehammer foi inaugurado nesta primavera por iniciativa do I Parchi Letterari, parte da Sociedade Dante Alighieri, da Embaixada da Noruega e do município de Lillehammer, juntamente com os Museus Sigrid Undset.No dia 24 de novembro, a Embaixada da Dinamarca celebrou Bertel Thorvaldsen, o maior escultor dinamarquês de todos os tempos, com uma palestra liderada por Paolo Gulerini, Diretor do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles com a pesquisadora Giulia Longo, da Universidade de Copenhague. A partir de 25 de novembro, a Embaixada da Finlândia apresenta Digibird, uma mostra individual do artista finlandês Soile Yli-Mäyry. O pintor realizou cerca de 300 exposições individuais em 30 países como Japão, China, Índia, América Latina, Estados Unidos e muitos países europeus, especialmente na Itália e na França. O programa também inclui cursos de idiomas e apresentações em 360 graus da cultura escandinava. No dia 19 de novembro será a vez da Finlândia, e no dia 26 de novembro o Instituto Cultural Escandinavo oferece o ensino das línguas nórdicas e a organização de seminários e workshops sobre a cultura nórdica como figuras femininas nas inscrições da era viking. As runas e a Era Viking estão entre as expressões mais inusitadas da antiga cultura nórdica e sempre fascinaram o imaginário coletivo, que às vezes muda de essência, devolvendo-o a uma visão parcial. Além disso, a dualidade runa-viking é ampliada pelo fato de que milhares de inscrições foram feitas durante essa fase histórica: memoriais públicos destinados a comemorar os mortos, mas também serviram de afirmação de poder por parte das famílias indígenas. No restante do tópico de discussão em 25 de novembro, o Círculo Escandinavo, em colaboração com a NABA Nuova Accademia di Belle Arti, convida representantes dos vários programas de residência artística, tanto da Romênia quanto do Norte, a pensar com artistas e estudantes sobre um futuro residência. North Talk: Artistas estrangeiros que viajam para Roma terão a oportunidade de abordar questões como a sustentabilidade das viagens, o respeito ao meio ambiente e a produção e compartilhamento dos trabalhos dos artistas em residência.28 de novembro marca o 500º aniversário da morte do arcebispo norueguês Eric Falkendorf em Roma. Uma figura prolífica e multifacetada, Falkendorf desempenhou um papel importante na cultura política, eclesiástica e intelectual da Dinamarca e da Noruega no início do século XVI. Para comemorar sua memória, há dois eventos: a inauguração de uma placa memorial na Igreja Maria Delanema em 28 de novembro, e um simpósio acadêmico no Instituto da Noruega em 29 de novembro. programa completo em novembrenordico. com/