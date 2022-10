Boris 4 review da nova temporada da série e hipóteses sobre Boris 5: blog no dia

Foi no início de fevereiro de 2021 que saiu a música sem sentido “so de Botto” notícia Que milhões de pessoas estão esperando há cerca de dez anos, desde o filme que deveria ser o final oficial após três temporadas Da série: Bóris 4 Ele finalmente se transformou de um sonho de fã proibido para projeto oficialcom uma reunião elenco antigo Cheio ou quase cheio.









Em 26 de outubro de 2022 eles finalmente saíram no “Pódio” Disney + Todos os episódios da 4ª temporada de BorisE para aqueles que – como nós – esperavam por aquele momento há tanto tempo, havia um medo impossível de ignorar: e se os novos episódios não estivessem à altura? E se Bóris 4 estragar nossas doces lembranças relacionadas a esta série?









Bem, se você ainda não viu Bóris 4 É justamente por essas dúvidas, por esse medo de frustração, que voltamos a vocês com nossa resenha. Para convencê-lo a assistir, e assim – indiretamente – favorecer a possibilidade de uma 5ª temporada também: porque sim, Bóris 4 Não é uma rodada final de valsas nostálgicas, mas pode se tornar uma reinicialização de uma das séries mais populares da Itália. Então, vamos tentar impressioná-lo resumindo primeiro o enredo (sem spoilers) e depois as razões pelas quais gostamos tanto.









Do que Boris está falando 4





Depois de todos esses anos, de . Os olhos do coração (Baseado em dimensão médica…) encontra-se em um projeto necessariamente louco porque nasce da mente doente de Stannis La Rochelle: uma série de TV (não mais chamada ficção) sobre a vida de Jesus, onde Stannis é, claro, Jesus.









No entanto, o primeiro milagre realizado é convencer os responsáveis ​​pela “plataforma” fictícia a adquirir e produzir esta série. Nesse sentido, o fato de o responsável pelo pódio ser Alessandro (Alessandro Tiberi), vulgo Seppia, ou ex-aprendiz de trabalho, pode ser crucial.









E assim começa as filmagens deste projeto maluco, que reúne velhos amigos e colegas, mas também algumas caras novas, na frente e atrás das câmeras. SNIP – então não a produção italiana – de Stannis e Corina (Carolina Crescentini), e com QQQ – Quality Quality – de Diego Lopez (Antonio Catania) ele poderá dar vida a um produto único “quase..ou um cão”? A dúvida é legítima mas não vamos mais longe para não estragar e convidamos você a assistir Anúncio oficial A nova temporada de Boris









Por que você não deve perder Boris 4





Se tivéssemos que resumir em uma frase a resposta à pergunta “Por que olhamos?” Bóris 4? ‘, poderíamos dizer: Porque faz jus às temporadas anteriores, independentemente do número de episódios.









De alguma forma, parece com isso Bóris 4 Não foi uma nova temporada que foi escrita, filmada e apresentada mais de dez anos depois, mas como se oito episódios antigos, mas inéditos, tivessem surgido dos arquivos. Mesmo nível técnico, mesma diversão, diríamos a mesma qualidade não fosse o fato de que “a qualidade quebrou o c.”. Então você ri, anda por aí como nos velhos tempos e instantaneamente se sente mais jovem.





Então, no entanto, você percebe as rugas nos rostos dos artistas, a calvície de Sermonti-Stanis, o grisalho de Pannofino-Renè, e percebe que o tempo passou para todos, tanto na plateia quanto no elenco. Exceto por Caterina Guzzanti-Arianna (mas talvez sua consistência dependa do fato de que sempre fomos apaixonados por ela).









E então você não precisa de “olhos de coração” para olhar Bóris 4 E rir para chorar. Na verdade, não queremos estragar nada, mas a certa altura só choramos quando há dever Homenagem ao falecido Mattia ToureCriado por Boris com Giacomo Ciarabico e Luca Vendroscolo há muitos anos.









Por isso, independentemente de qualquer conversa sobre enredo, novos e velhos tradutores, novos e velhos enredos, a visão de Bóris 4 Totalmente recomendado para quem ama o velho Boris e seus personagens, mesmo personagens “menores” como Biascica, Duccio, Lorenzo, Alfredo, Mariano, Nando, Glauco e todos os outros.









Porque nesta nova temporada vamos refletir, rir e chorar, nos sentir mais jovens e mais velhos, e implorar ao maldito algoritmo para dar o ‘lock’ Bóris 5.





Classificação: 10