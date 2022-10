O que fazer em Nápoles terça-feira, 1 de novembro de 2022

Um dia festivo dedicado ao Halloween, mas também ao culto dos mortos em Nápoles, mas também um dia perfeito para uma longa ponte para a cidade com muitas coisas divertidas para fazer entre visitas guiadas e caminhadas fora da cidade

dia festivo Dedicado ao Halloween e ao culto dos mortos em Nápoles, mas também um dia perfeito para celebrar a longa ponte da cidade com muitas coisas divertidas para fazer entre visitas guiadas e caminhadas fora da cidade. Vamos ver alguns dos muitos relatórios que chegaram até nós.

Lago da lenda

Morea irá acompanhá-lo ao longo das margens Animando o Lago Averno, Desde a antiguidade, é considerada uma porta de entrada para o submundo, para descobrir a natureza, várias plantas e animais da região, mitos, história e lendas que influenciaram este lugar maravilhoso em cores vivas durante séculos. A reserva é obrigatória! Custos: 10€ para adultos / 5€ para crianças dos 6 aos 13 anos – todas as informações em 3281917307- [email protected]

Uànema: em Nápoles a grande festa com visitas noturnas guiadas e concertos gratuitos

O outro festival ao vivo chamado Uànema, o desfile promovido pela Prefeitura de Nápoles para o início de novembro com muitos eventos gratuitos, incluindo Visitas noturnas, espetáculos de teatro, concertos e maratona de filmes Redescobrir o culto das almas no Purgatório e os lugares onde sua memória é preservada na cidade. Muitos eventos também no dia 1º de novembro, como visitas a O Complexo do Museu Santa Maria Delle Anime Del Purgatorio em Arco ou no Complexo Arqueológico de Santana di Lombardy E muito mais. Mais informações Festival Uànema Outros Bairros

Em Nápoles na noite de Halloween no Palácio Real

Abertura de uma noite especial em Nápoles por apenas 2 euros para a noite segunda-feira, 31 de outubro de 2022 No magnífico palácio real com vista para a Piazza del Plebiscito. Uma extensão do evento em andamento intitulado “Um sábado como rei” que já oferece, em algumas noites de sábado em outubro e novembro de 2022, a abertura noturna do Palácio Real de Nápoles por apenas € 2. Para horários e condições Halloween no palácio real

Visita privada a Certosa di San Martino

Na manhã da primeira terça-feira de novembro, às 10h15, haverá uma visita guiada, organizada pela Megaride Art, à beleza da Certosa di San Martino. A magnífica Certosa é um dos maiores complexos religiosos antigos da cidade E um dos exemplos mais bem sucedidos da arquitetura e arte barroca junto com a Capela Real no Tesouro de San Gennaro, um lugar que você pode admirar Muitas obras incomuns da pintura napolitana do século XVII. Na casa da carta há quase Cem salões, duas igrejas, um pátio, quatro capelas, três galerias e jardins suspensos. Visita guiada com historiador de arte com Megaride 12€ mais bilhete de entrada Mais informações Visite Certosa di San Martino

Inaugurações privadas e visitas guiadas ao Museu do Tesouro de San Gennaro

Também na terça-feira, 1 de novembro de 2022 Slots noturnos extraordinários com eventos especiaiscom acesso exclusivo, para adultos e crianças no fim de semana prolongado ao extraordinário Museu do Tesouro em San Gennaro para desfrutar do maior tesouro do mundo depois do tesouro da Coroa da Inglaterra. Museu do Tesouro de San Gennaro

Halloween no Parque Arqueológico de Longola: Aldeia da Idade do Bronze perto de Pompeia

Uma abertura especial de Halloween também em 1º de novembro de 2022, no extraordinário Parque Arqueológico e Natural de Longola, em Poggiomarino, perto de Pompéia. O sítio de Longola, administrado há algum tempo pelo Parque Arqueológico de Pompeia, é uma verdadeira vila da Idade do Bronze (séculos XV-XIII a.C.) identificada pelos arqueólogos como Veneza 3500 anos atrás. Mais Informações Halloween em Longola

Em Pompeia, o grande festival de chocolate artesanal da Choco Italia está em turnê

irá fechar Terça-feira, 1 de novembro de 2022 Fase de outono de Festival do Chocolate Choco Itália em turnê no meio Praça Bartolo Longo em Pompeia A poucos passos do Haram. Grande festival de turismo, mercado de chocolate e artesanato é dedicado à promoção e promoção Bom chocolate artesanal. Festival de Chocolate Artesanal

Chestnut Festival em Montella Igp no coração de Alta Irpinia

De segunda-feira, 31 de outubro, às 18h, até domingo, 6 de novembro de 2022, a grande festa acontecerá em Montella, em Alta Irpinia Festival da castanha em Montella Igp Com muitos excelentes produtos locais de comida e vinho e deliciosas castanhas de Montella que ganharam o Reconhecimento Geográfico Protegido (IGP). Uma festa que continuará ininterruptamente durante toda a semana com um passeio gastronômico e de vinhos que envolve a Piazza Bartoli, no centro histórico de Montella.Festival da castanha em Montella Igp

