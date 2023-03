Juventus, a carreira de Wojciech Szczesny: da estreia à Serie A

Entre as equipes que escreveram páginas históricas do Campeonato Italiano nos últimos anos, sem dúvida encontramos uma JuventusMesmo que você ainda não tenha tido um grande momento. Entre os campeões de grandes resultados está o goleiro Wojciech Szczecinque teve a coragem e as qualidades necessárias para entrar numa praça tão importante e delicada como a praça preta e branca.

contra o Turim Pole chegou a 200 partidas para Juventusque decidiu entregá-lo a V.IEstádio Allianz Antes de iniciar a partida vs Sampdoria pelo presidente Gianluca Ferrero Em seguida, foi homenageado com uma divertida competição social da qual participaram todos os torcedores, com destaque para a sua especialidade: a cobrança de pênaltis.

antes de chegar de velha SenhoraO zagueiro polonês passou duas temporadas no Romaempréstimo que permaneceu até sua mudança para o Andrea Club no verão de 2017 cordeiros. Então o herdeiro Gianluigi chegou a Turim Buffon E estreou no dia 9 de setembro de 2017, aos 27 anos, para disputar a partida entre Juventus E Chievo Veronaterminou com o placar de 3 a 0 no tempoEstádio Allianz. Uma corrida importante na qual ele teve que provar seu valor dependia do homem que logo estaria correndo.

Wojciech Szczesny (Juventus) Livephotosport

5 de dezembro de 2017 Ele também fez sua estreia na Liga dos Campeões com a Juventusna vitória fora de casa contra os gregosOlympiacosO último dia da fase de grupos. Szczecin Reúna correspondências atraentes e resultados tangíveis. No final de sua primeira temporada com a Juventus, ele conquistou seu primeiro Scudetto e sua primeira Copa da Itália.

profissão Szczecin Em altos níveis começou na Inglaterra, em Liga Premiadacrescendo com a camisa do Arsenal mesmo com a temporada emprestado em Brentford. Antes de se mudar para o Reino Unido, ele jogou como goleiro na Polônia por Legia Varsóviaseu primeiro clube profissional.

Camisa polonesa Wojciech Szczesny livephotosport

Szczesny, também nº 1 na Polónia

aventura Szczecin com o Polônia começa marcação Campeonato da Europa Sub 21enquanto sua primeira aparição com a seleção principal ocorreu em 2009, em um amistoso contra Canadá. Ele também foi convocado para a última Copa do Mundo O Estado do Catar 2022Ele se confirmou com suas defesas, principalmente na partida contraReino da Arábia Saudita antes e comArgentinaem vez de ser incapaz de fazer qualquer coisa nas oitavas de final contra França.

Ele é o único goleiro que não sofreu gols Lionel Messi No último Mundial, consegui até salvá-lo na cobrança de um pênalti. Estamos falando do segundo jogador da Juventus a fazer duas defesas pena Durante os noventa minutos da competição mundial, o que indica sua dedicação a esta fundação.

Camisa polonesa Wojciech Szczesny livephotosport

O segredo está na meditação, o ponto de virada na vida do futebol Szczecin. Graças a isso, de facto, aprendeu a encarar cada desafio com uma atitude positiva, o que é fundamental na gestão dos momentos mais difíceis, dentro e fora do campo, permitindo-lhe dar o passo necessário para ser reconhecido como um dos melhores jogadores de sua equipe. sua vez, e sempre com a cabeça limpa.

antes da experiência O Estado do Catar O goleiro participou da Eurocopa de 2012 e da Eurocopa de 2016 na França, que terminou com uma derrota nos pênaltis contra. Portugal. Em 2018, ele participou de uma turnê de escotismo da Copa do Mundo Rússiamas nunca foi protagonista da camisa 2022 Polôniae agora ele é um dos líderes indiscutíveis.

Juventus, Wojciech Szczesny salva @livephotosport de pênalti

Onze metros antes do icônico repelir MessiE Szczecin Mais pênaltis já defendidos no ano civil de 2021, conquistando assim o título Penalidades. No total são 25 i pena Mais de 85 que ele sofreu em sua carreira, quase um em cada três, foi neutralizado. Obrigado sobretudo pelos seus bons reflexos e bom posicionamento entre os postes: pode não ser um dos guarda-redes mais vistosos, mas é indiscutível a sua eficácia e a segurança que transmite aos seus companheiros.

Wojciech Szczesny, goleiro da Juventus, livephotosport



Szczesny entre os vícios e as virtudes de sua esposa Marina

Wojciech Szczecin Entre vícios e virtudes: um amante do fumo e da cerveja e sua esposa, Marina. Personagem bastante engraçado e sociável, em sua carreira não deixou escapar muitas lesões que o afastaram dos gramados por bastante tempo. O menino com o nome complexo, que A.A Roma Ele deixou suas impressões digitais “algo” Enquanto estava na Juventus, ele estava pensando nisso alegredeclarando que demorou algum tempo para aprender sua pronúncia.

Em 2008, ele sofreu uma lesão grave na academia quando perdeu o equilíbrio durante um exercício de treinamento e quebrou uma barra que segurava nos antebraços. O guarda carrega as cicatrizes com um sorriso no rosto e muita tenacidade. A última lesão grave remonta ao início do torneio 2022/2023, do qual encontrou um final feliz em cima da hora.

Wojciech Szczesny, goleiro da Juventus, livephotosport

Foram muitos os problemas de natureza física em que o futebolista se envolveu e muitas vezes manteve tensas as equipas por onde jogou, incluindo problemas físicos e musculares e soluços diversos. Ainda assim, é quase um anátema para a primeira pessoa que sempre lutou.

Szczecin Teve carreira como goleiro no Destiny, e é filho de um ex-goleiro dos Estados Unidos Polônia e irmão Janeirogoleiro jovem Guardia Varsóvia. Muito próximo de sua família e de sua esposa, Marina Luchenko, cantora ucraniana que cresceu com ele Polônia. O pedido de casamento entre os dois chegou no dia 9 de julho.

Por fim, entre as paixões do jogador de futebol encontramos a música e a arquitetura. Cultura do mobiliário, paixão pordesign de interiores Que implementa através de uma app no ​​seu Mac doméstico, situação que descobriu no tempo londrino e na animação musical que sempre o acompanha no seu quotidiano e no seu estilo de jogo. Vários segredos de um menino começaram a partir Polônia Para se livrar do legado pesado e se firmar no futebol.