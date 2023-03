A ausência de Belen fala por si

Diletta Leotta simplesmente não entende direito. Na verdade, muitas pessoas pensam que ele está escondendo alguma coisa. Agora as últimas fotos postadas nas redes sociais são inconfundíveis

Sempre no centro das fofocas por suas muitas e atormentadas histórias de amor, Delita Lotta se tornou a jornalista esportiva mais respeitada do mundo E é sempre seguido.

De fato, para o apresentador O futebol é uma verdadeira paixãoNão apenas um trabalho. Por isso, dedicou-se ao trabalho com grande interesse. Recentemente, a voz tornou-se mais urgente. De fato, parece que o O jovem está escondendo algo de todos seus fãs. Isso é o que.

Diletta Leotta e o segredo que ela não quer revelar: porém, as fotos falam por si

Já faz muito tempo desde então Dilita Lotta está escondendo algo de seus seguidores. No entanto, com o passar do tempo, fica cada vez mais claro o que está acontecendo com ela. Na verdade, vemos uma barriga suspeita que pode revelar sua gravidez.

Embora ainda não haja nenhuma declaração oficial sobre seu status pendente, parece bastante claro Uma das formas femininas mais arredondadas É um boato que circula há muito tempo. Além disso, no último vídeo que postou com seus fãs no Instagram, a jornalista esportiva não fez nada para esconder a barriga.

Os rumores da suposta gravidez de Delita Lotta estão se tornando cada vez mais urgentes. Segundo algumas fontes, a mulher decidiu construir Família com o novo parceiro Loris Karius. Embora o relacionamento tenha começado por um período muito curto, ele imediatamente se tornou sério. Na verdade, o menino já conheceu seus pais. O novo casal não confirmou nem desmentiu a situação de espera jornalista. No entanto, olhando para as pistas, algo diferente foi notado.

Pistas que preveem a gravidez

De fato, Delita Lotta está cada vez mais usando roupas mais leves e confortáveis, enquanto no passado ela gostava de usar roupas que envolvessem bem os quadris e a cintura. Além de, O companheiro de equipe de Loris Karius disse que o menino havia confessado a ele que estava esperando um bebê.. Foi Deianira Marzano quem revelou esses detalhes. No entanto, eles esperam mais notícias oficiais para realmente confirmá-lo.

No entanto, no último vídeo que Diletta Leotta postou no Instagram, Vemos um vestido folgado que não esconde nem um pouco a barriga arredondada e formas mais delicadas do que sua habitual abdominoplastia esculpida.

Além disso, coloquei um comentário muito explícito no Dia dos Pais. Aqui está o que ele escreveu: “Estou me preparando para o Dia dos Pais, qual roupa eu escolheria para dar o presente perfeito? Um, dois, três ou quatro?”. Isso não é totalmente certo Se o conselho é para seu pai ou seu parceiro Disposto a se tornar pai em um ano. Tudo o que resta é esperar para entender qual é a verdade.