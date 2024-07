Shannen Doherty finalizou seu divórcio um dia antes de sua morte

Shannen DohertyEstrela Beverly Hills 90210 Ela finalizou o divórcio do ex-marido Kurt Iswarenko Um dia antes de sua morte. A atriz, falecida no sábado, 13 de julho, havia decidido renunciar à pensão alimentícia conjugal, e no dia anterior havia assinado uma escritura oficial afirmando que os ex-cônjuges “concluíram juntos o processo de divórcio fora dos tribunais”, segundo os documentos. Obtido de as pessoas.

O American Journal explicou que as duas partes “celebraram um acordo escrito relativo aos seus bens e direitos conjugais ou de coabitação, incluindo pensão alimentícia”.

A atriz que também estrelou a série de fantasia BruxasEla se casou com Iswarenko em outubro de 2011 e pediu o divórcio em abril de 2023, após descobrir sua infidelidade há alguns meses. Doherty disse recentemente que Iswarenko estava adiando o divórcio “na esperança de que eu morresse antes que ele fosse obrigado a me pagar pensão alimentícia”.