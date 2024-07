De luto no mundo do entretenimento, querida atriz morre aos 53 anos: ‘É triste e ridículo’

Ela tem sido uma das atrizes mais queridas de todos os tempos, principalmente por seus papéis marcantes que permanecerão para sempre no coração de seus fãs. Ele nos deixou com apenas 53 anos.

O mundo do entretenimento está de luto depois de saber de A.J. Más notícias, mas não apenas os colegas do rosto famoso, mas também muitos fãs. Esse personagem, com suas interpretações históricas, imprimiu gerações inteiras que não perderam um único episódio de seu personagem Série de TV.

Era doente Durante algum tempo todos sabiam disso, porque ela mesma informava passo a passo ao público sobre a evolução da terrível doença que a afligia há vários anos.

Infelizmente, apesar do seu imenso poder mental, o “Guerreiro” Ele perdeu Sua batalha e ela foi deixada sozinha 53 anos. Muitos fãs acham isso ridículo e até um pouco bobo O fim que ceifou sua vida foi cruel.

Aqui está aquele que nos deixou prematura e inesperadamente.

A atriz mais popular e esta doença enganosa

A famosa atriz descobriu sua doença em 2015 câncer de mama Depois de passar por uma cirurgia de emergência, tudo parecia correr bem. Em vez disso, depois de dois anos, um tumor se forma está de volta Ainda mais agressivo.

Foi recentemente revelado não só que o tumor se tinha deteriorado A quarta etapamas quem o desenvolveu O tumor também metastatiza para o cérebro. Apesar de tudo, ele nunca perdeu as esperanças e continuou lutando até o fim, atualizando seus fãs com os últimos acontecimentos em seu canal de podcast, Vamos ser claros. Além disso, quando percebeu que infelizmente não haveria nada para fazer, deixou um pouco para trás Instruções especiais para sua família sobre como ele gostaria de seu funeral.

Beverly Hills não era apenas uma novela para nós, crianças dos anos 90. Sonhei com um final com Brenda e Dylan juntos. As coisas não funcionaram assim na série, as coisas aconteceram assim tragicamente na vida, de uma forma triste e ridícula. representante#ShannenDoherty pic.twitter.com/1U7AJ20xqi -V*S* (@Vallina84s) 14 de julho de 2024

Luto no mundo do entretenimento: Adeus a Shannen Doherty

Shannen DohertyDepois de uma longa luta contra o câncer Ele parou de sofrer em 13 de julho, com apenas 53 anos. Sua morte chocou a todos, pois ninguém imaginaria que isso aconteceria agora, já que a atriz recentemente se declarou otimista e cheia de esperança. Muitos queriam Saudações a ela Nas redes sociais, não só fãs, mas também muitos amigos e colegas.

Doherty foi uma atriz muito famosa, mas os dois papéis que lhe deram maior visibilidade foram certamente os de Brenda Beverly Hills 90210 E profissional em Bruxas. No primeiro papel em particular, os fãs esperavam por um final feliz entre seu personagem e o personagem que ele interpreta Lucas PerryEle também faleceu em 2019 após sofrer um derrame. É por isso que um fã escreveu nas redes sociais: “oOu sonhava com um final com Brenda e Dylan juntos. Não funcionou assim na série, acabou assim tragicamente na vida, de certa forma Triste e bobo…” Definitivamente, um final infeliz para os dois, mesmo que muitos internautas esperem que os dois finalmente possam se abraçar novamente em outra dimensão.