Finalista sênior do The Voice

Uma noite cheia de adrenalina, cheia de música e surpresas, com a participação de Fiorella Mannoia como convidada especial. É a final do “The Voice Senior”, o show de talentos apresentado por Antonella Clerici, que premia as mais de 60 vozes mais bonitas do país, que vai ao ar na sexta-feira, 3 de março, em horário nobre na Rai 1 e pode ser visto no exterior na Rai Itália.

Para os restantes concorrentes, esta é a última oportunidade de se apresentarem em palco com as canções atribuídas pelos seus treinadores, mas desta vez o público vai julgá-los a partir de casa e eleger o vencedor do “The Voice Senior” através de televoto. No centro do desafio estão também os treinadores – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Ricchi e Poveri – que, depois de terem trabalhado e preparado espetáculos ao lado dos rivais das suas equipas, estão agora dispostos a lutar para ter um dos seus talentos selecionados.

O vencedor do Voice Senior tem a possibilidade de publicar uma das músicas que cantou durante o programa através da gravadora Universal Music. O programa está sempre disponível sob demanda no RaiPlay.

The Voice Senior é produzido pela Prime Time Entertainment em associação com Fremantle Italia e Marco Tombolini e é descendente de “The Voice”, um formato internacional pioneiro de John de Mol, um dos filmes mais assistidos do mundo. Direção de Sergio Colabona.