Esgotado por Erminio Cinni em Roma, em concerto em 1º de março no Teatro degli Eroi para antever a turnê de 2023: “Erminio canta Cinni”

Armínio Cine

01 de março de 2023 às 20:30

Teatro dos Heróis, Roma

A data de início da turnê 2023 “Erminio canta Sinni”

Os ingressos esgotaram ontem para a estreia da turnê do cantor e compositor Erminio Cennini no Teatro degli Erroi, em Roma.

O Maestro Sinni, vencedor da primeira edição do The Voice Senior, e amando a paixão que consegue transmitir, escolheu o histórico Teatro Romano para a abertura da sua nova digressão “Erminio canta Sinni”.

Um passeio evocativo de imagens traduzidas em música e palavras conduz o espectador através do labirinto e do coração da humanidade. Minha cinemática é “La Nave”, um corte transversal de nossos ancestrais que emigraram para a América, e entre as canções de amor está “And You Are Before Me” cantada por todo o público.

O show traça uma jornada emocionante em que as canções de Cini se alternam com as dos maiores compositores da Itália levantando a multidão em um coro comum. Entre as homenagens estão as canções de Mia Martini, Dalla e Cocciante.

“A proximidade com o público é essencial”, diz El-Sayed; “O concerto não é feito pelo cantautor mas sim pelo público com o cantautor, porque aquela energia que te faz chorar e depois liberta a tua alma nasce nesse espaço de empatia entre o piano e o público que nos separa mas nos une nós.”

Erminio toca piano e canta no palco com uma formação aumentada de bateria, guitarra, baixo e sax.

O habitual entusiasmo intergeracional mostrou ao público como o cantor e compositor nunca deixa de unir gerações antigas e novas em uma mistura de entretenimento e profundidade poética. .

Músicos:

Gianluca Capitani do Scuderi Capitani na bateria

Marcello Dominicini nas guitarras

Ruggero Maoloni baixo elétrico

Emmanuelle Elise no sax

Biografia de Erminio Cenni:

A cantora e compositora, letrista e vencedora do The Voice Senior em 2020, é um ícone vivo da composição há 30 anos. Após o sucesso de suas turnês teatrais 2021/22, ele abriu sua nova turnê, “Erminio Sings Sinni”.

Em 2021 fez um dueto no palco de San Remo com Geo Ivan e depois no horário nobre com Loredana Berte na música Anima Carbone. O resto é história.

4 discos com músicos mundialmente famosos como Javier Girotto e Flavio Boltro. 11.167 Km foram registrados na Argentina, onde a cantora trabalha há vários anos. ES é o álbum Back to Italy, Dalla Nave al Cielo é o show ao vivo no Teatro delle Rocce. Em seguida, Ossigeno, disco um, uma obra de natureza morta contendo o perene “E tu Davanti a me”.

Erminio em 1993 conquistou o 5º lugar no Festival de Sanremo com “True Love”, música que se tornou a trilha sonora de “Por Amor” e vendeu milhões de discos na América do Sul. Com True Love, a cantora e compositora conquistou o Prêmio Volare de Melhor Musical. , apresentado por Domenico Modugno, e o prêmio de melhor texto de todo o festival.

Erminio também é autor de canções de Sanremo como “All Sensitive Hearts” cantada por La Fauci e “Resta Con Me”, o primeiro single do álbum de Riccardo Cocciante.

Entre as experiências internacionais, Erminio foi vice-campeão do Eurovision em Bucareste em 2018, e em 2019 o juiz do Cerbul de Aur (na Romênia). Em 2014, Peter Secchia, embaixador americano e fã da cantora, queria Tourne nos EUA; E de 2002 a 2006 cantaram em campo pela Casa Azzurri, do Japão a Portugal depois da seleção nacional de futebol.

O cantor e compositor nasceu em 1961 em Bagno di Gavorrano (GR), filho de pais da Calábria que emigraram para a Toscana para trabalhar na mina. Ele estudou piano no Conservatório Mascagni em Livorno e se mudou para Roma aos 18 anos.

Em 2021 ele se casou com Rossella.

