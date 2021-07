Cesena. Verão em Ruka. A começar (13 de julho) com o concerto de Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio.

Consultor de Verona e Luca Di Luzio da Jazzlife (2)

Sisina. Depois de visualizar o evento Quarta-feira 30 Junho com um dos heróis comédia em Pé Fabricado na RomêniaE a Dulio Pizzucci Que foi um grande sucesso com o públicoJ. associação culturalAzlive Apresenta um programa de eventos que se moverá Castelo MalatistianA. durante o verão e que fazem parte integrante do projeto cultural desenvolvido por A.Sociazione Fornecido como parte de uma franquia que o vê envolvido na gestão do complexo Castelo Malatesta fAté o próximo 31 Dez.

com o O projeto “reduto da culturauma’ paraAssociação Cultural Musical Gaslife Pretende implementar e implementar a meta que delineeiadministração municipal Ao dar, ou para promover um complexo Castelo Malatesta A partir de Cesena, Aumente a frequência de residentes e caminhantes / turistas que visitam a cidade.

Alinhada a esse objetivo, a oferta cultural conta com um amplo programa de lazer voltado principalmente para atrair moradores de todos os tipos. alvejando: dê a ela ‘Familias com crianças ai ‘Pequeno e muito pequeno‘, alcance para’primeiro’.

O Castelo Malatesta A partir de Cesena, já é um ponto de referência histórico e arqueológico para muitos cidadãos e não só, vai se tornar um recipiente cultural de teatro, poesia, música, comida e vinho, encontros culturais de alto nível, críticas temáticas e exposições fotográficas com a direção artística de LDuque Luzio.

O primeiro grande evento da temporada é uma festa Fabio Concato e Paolo Di Sabbatino Trio Terça 13 julho São 21h30. Será uma oportunidade de ouvir não só os grandes “sucessos” do grande cantor e compositor, mas também muitas outras canções de sua rica coleção de mais de 40 anos de sua carreira, re-sugeridas na chave Jazz Com grande poder e cumplicidade de Paulo de Sabatino (arranjos, piano), Marco Siniscalco (baixo) e Glauco de Sabatino (a bateria).

Bilhetes a partir de 20 euros, disponíveis antecipadamente no site www.roccacesena.it – Informações 3351340537.

Música É protagonista de verão da Rocca Malatestiana, também através de eventos que destacam a excelência musical da região. Todas as segundas-feiras à noite a partir das 21h00 lá “Gamallah Rocca” Um evento de música ao vivo com um trio residente formado por músicos do Cesena (Petro Rossi no piano, Marco Rossi no contrabaixo e Tommaso Stangellini na bateria) unidos por solistas, em verdadeiro estilo jam session, para dar vida a um show sempre original.

A sinergia entre música ao vivo, comida e vinho, que sempre foi uma fórmula vencedora na região, se concretiza na revisão temática. “Jazz e Vinho alla Roca”, 8 noites entre julho e setembro, onde os heróis serão a culinária romena, os vinhos de vinícolas locais e músicos da cena do jazz italiano. Os primeiros compromissos estão agendados para Quinta-feira, 22 e sexta-feira, 30 de julho.

Em setembro, estará de volta o Cesena Jazz Festival, já organizado pela Jazzlife Association em 2020, que este ano ampliará a programação trazendo algumas estrelas para Rocca como a dupla americana Tuck & Patti e repropondo um show para Cesena Jazz Orquestra comandada pelo Maestro Roberto Spadoni, formada durante a primeira edição do festival. O festival decorrerá de 8 a 12 de setembro. O programa é definido no site www.cesenajazzfestival.it.

O teatro e, em particular, a vontade de divertir-se, é-lhe confiado Oficina para o teatro de Franco Miscolini, que sob a orientação de Alessandro Pieri, sugere duas avaliações:

“Rocca a due Piazze” , quatro encontros com atos de um ato em um quarto fictício onde dois personagens se encontram e se revelam, entre a literatura e o cotidiano. A primeira oferta é Quarta-feira, 14 de julho “Casamento Saudável” Com Alessandro Aller Peri e Sofia Briglidore (outras datas em 28/07, 01/09 e 15/9).

Sorriso Malatesta Foi inaugurado com sucesso no último dia 30 de junho com o Duilio Pizzocchi, que seguirá em agosto (4,11,18) com outros três heróis do stand-up comedy made in Romênia, Stefano Chiodaroli, Enrico Zampianchi, Gianni Bardi O que ironicamente irá entreter o público em um lugar maravilhoso Malatesta.

As duas exposições foram organizadas com a contribuição do município de Cesena no âmbito do projeto “Cesena começa de novo: Che Spettacolo!”.

cultura e poesia Encontre espaço dentro das muralhas do Castelo Malatesta com dois eventos de importância nacional: No sábado, dia 28 de agosto, acontecerá a cerimônia de premiação da terceira edição do Concurso Nacional de Poesia Inédita “La Casa Rosa”. Que recebe participantes de todo o país e oferece prêmios em dinheiro e menções honrosas aos vencedores. (Inscrições abertas até 31/07/2021 Informações e organização no site www.roccacesena.it)

Segunda-feira 13 de setembro Teremos a honra de receber um brilhante sociólogo e psiquiatra Paulo Cripet Numa noite dedicada ao mundo dos jovens e ao valor que a cultura pode ter no seu crescimento e educação, um encontro de jovens e jovens.

Familias e crianças Eles são os protagonistas de alguns dias e noites a eles dedicados graças à colaboração com alguns personagens locais que se dedicam há muitos anos à animação e ao entretenimento para crianças: em 31 de julho Marcello Torrone e Show BimbobellJá apresentado em “Tu si Que Vales” no Canale 5 e “Dancing on the road” em Raiuno, será manchado de rosa para uma edição especial de fim de semana de Pink Night, com música original, magia sutil e piadas engraçadas para adultos, crianças e jogos. Os prêmios são dados como presentes aos participantes.

Durante o verão, serão organizados dias de animação temática da Idade Média, oficinas criativas e exibições de jogos do passado, graças à colaboração do educador e ator Roberto Fabri e Fiorenzo MontaltiCesena di Macerone é apaixonada por tradição e jogos e criou mais de 30 brinquedos de madeira para entreter jovens e idosos.

A partir de segunda-feira, 12 de julho, também serão retomadas as visitas guiadas a Rocca, anfiteatros, passarelas internas, museus nas torres, vias de acesso e reservas no local. www.roccacesena.it.

Durante os dias de abertura, Rocca Malatestiana em Cesena finalmente oferece a oportunidade de provar os sabores típicos da região da Romênia em ponto de recuperação. Optou-se por uma cozinha simples, relacionada com a área, a zero quilómetros. Ao almoço e ao jantar é possível provar os típicos charcutaria, queijos, pãezinhos e cresoni ou os primeiros e segundos pratos preparados todas as manhãs. Para valorizar a região através da comida e do vinho, foram selecionados parceiros estratégicos como La Centrale del Latte di Cesena, a fábrica de linguiças Del Vecchio e os vinhos de três franquias locais: La Saiana, Zavalloni e Nespoli.

Informações sobre horário de funcionamento, programação de eventos e sugestões no site www.roccacesena.it

Programa de eventos de julho de 2021

Quinta-feira, 8 de julho às 18h00

Apresentação do Livro de Poesia de Olmo Lusca “Altri Sgardi” – Entrada Gratuita

Sexta-feira, 9 de julho às 21h

Espetáculo de dança clássica “Na Magia de Danza sotto le stelle” organizado pelo Laboratório de Dança e Teatro de Heidi Pasini – Taxa de inscrição – Os ingressos esgotam-se antecipadamente.

Sábado, 10 de julho às 21h, مساء

Espetáculo “Na Magia de Danza sotto le stelle” de dança moderna e contemporânea organizado pelo Laboratório de Dança e Teatro de Heidi Pasini – Entrada 10 € – Os bilhetes encontram-se disponíveis na bilheteira à entrada.

Convidado da noite, Kledi Kadiu

Domingo, 11 de julho, a partir das 18h00

Aperitivo do castelo – com DJ set

Segunda-feira, 12 de julho, às 21h

Jam alla Rocca: música ao vivo com músicos de Cesena e além

Entrada gratuita a partir das 21h

Terça-feira, 13 de julho às 21h30, مساء

Façanha Fabio Concato. Paolo Di Sabatino Trio – Entrada 20 € – Pré-venda online no site www.roccacesena.it – www.jazzlife.it

Quarta-feira, 14 de julho às 21h30

Crítica Castle in Two Squares – Cabaré “Casamento Saudável”

Com Alessandro Aller Perry e Sophia Briglidoori

Entrada 5 € incluindo 1 bebida no bar – reserve pelo 3668274626

Quinta-feira, 15 de julho às 21h00

Festa de Áries por Romagna Eventi

Sexta-feira, 16 de julho às 21h

Crítica de Acielo Aperto: show de Niccolò Fabi – esgotado

Sábado, 17 de julho, às 21h

Crítica Acielo Aperto: Concerto de Nicolo Fabi – Esgotado (Data de recuperação 2020)

Domingo, 18 de julho a partir das 18h00

Aperitivo do castelo – com DJ set

Segunda-feira, 19 de julho às 21h

Jam alla Roca: música ao vivo com músicos de Cesena e além

Entrada gratuita a partir das 21h

Quinta-feira, 22 de julho às 20h

Avaliação de jazz e vinho: Jantar com degustação de vinhos por Fattoria Saiana e show de jazz

Domingo, 25 de julho, a partir das 18h00

Aperitivo do castelo – com DJ set

Segunda-feira, 26 de julho às 21h00

Jam alla Roca: música ao vivo com músicos de Cesena e além

Entrada gratuita a partir das 21h

Quarta-feira, 28 de julho às 21h30

A devida arena de desfile de Roca – cabaré: “enxerto”

Com Gigi Bala e Gabriela Alejandra Pratico

Entrada 5 € incluindo 1 bebida no bar – reserve pelo 3668274626

Quinta-feira, 29 de julho às 21h

Concerto de mota por Romagna Eventi

Sexta-feira, 30 de julho, às 20h

Avaliação de jazz e vinho: Jantar com degustação de vinhos e concerto de jazz

Sábado, 31 de julho às 21h30, مساء

Bimbobell Show: um show infantil com música, jogos e muitas surpresas

Entrada 5 € (crianças menores de 12 anos grátis)

Você também pode estar interessado em …