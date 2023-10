Maria De Filippi está irreconhecível: a cirurgia a transformou completamente | antes e depois

Maria De Filippi, a formidável e irreconhecível radialista. Como a aparência mudou após a cirurgia? antes e depois.

Se falarmos sobre Maria De Filippi Sem dúvida estamos falando de um grande profissional também Uma das emissoras mais queridas e respeitadas entre os italianos De qualquer idade. Cada projeto em que ela coloca as mãos vira ouro. Além disso Ele está muito presente Nas redes Mediaset. E é todo dia.

Na verdade, de segunda a sexta, no início da tarde, a vemos no comando de seu popular programa de namoro homem e mulher Que ele nos apresentará também este ano Flutuações Ao infinito. No entanto, nas noites de sábado, nos divertimos Robe de juizcom Sabrina Virilli, Rudy Zerbe, Jerry Scotti e Entrada de notícias Luciana Lizzito Isto é o que acontece.

Domingo à tarde, exatamente pouco antes da transmissão muito certonos deixa entusiasmados e ao mesmo tempo muito entretidos com a nova versão do amigos Que nos é apresentado todos os anos Grandes talentos Ela pertence ao mundo da música e da dança. E em breve ele estará nos proporcionando muitas emoções nos bastidores com a primeira edição inverno para Ilha da Tentaçãoapresentado por Felipe Bisiglia.

Maria De Filippi e toques estéticos

Em janeiro, depois das férias de Natal, você vai nos deliciar no sábado à noite Você tem correio E no verão ele fará nossos corações baterem mais rápido novamente com o famoso e muito seguido clássico Uma viagem de sentimentos. Resumindo, mesmo durante a nova temporada de TV A viúva Costanzo nos acompanhará por muito tempo.

Como uma emissora que está sempre no topo da onda, ela também é frequentemente o centro das atenções não apenas para seus programas de rádio ou para seus muitos e variados participantes. Na verdade, ela também Sua vida privada é fonte de grande interesse. Agora muitos estão se perguntando quando e como ela fez isso Ele sucumbiu à magia do refinamento estético. antes e depois. É irreconhecível ou talvez não?

antes e depois

Foi ela quem nos relatou isso há cerca de um ano Strechia la Notizia Em sua coluna engraçada Feito e refeito Onde ninguém fica sem fuga. Tirando as várias piadas, que são certamente muito coloridas, e as várias piadas que foram implementadas, este parece ser o caso Rainha Maria não é Reconstruí muito.

Ele provavelmente só disse sim para alguns Picada de alfinetemuito leve e invasivo, para manter Sua pele facial é linda e suave. Contudo, é preciso dizer também que é Ele realmente gosta de cuidar de si mesmo E fazer muito exercício, além de seguir uma alimentação saudável, variada, equilibrada e disciplinada.



© Todos os direitos reservados