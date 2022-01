Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer junto com Amadeus- Corriere.it

A partir de Renato Franco

O locutor da Tg1 anunciou quatro mulheres (mais um homem) que o apoiarão nas cinco noites do festival

Cinco mulheres (uma na travesti), uma para cada noite, cada vez uma campeã diferente. Esta é a escolha da Amadeus para o Festival de Sanremo agendado de 1 a 5 de fevereiro. O nome mais barulhento é Ornella Muti, a atriz que deixou as telas de cinema para entrar no imaginário coletivo dos italianos trabalhando para Monicelli e Risi, Verdone e Scola, Francesca Archibugi e Paolo Virzì. É a vez dela abrir o festival (terça-feira), enquanto no dia seguinte no palco de Ariston subirá Lorena Cesarini, que ficou famosa graças a ela sopora; Na terceira noite, cabe a Drusilla Foer, a personagem da web concebida e criada por Gianluca Gori, seu alter ego. Maria Chiara Giannetta – Explodiu graças à novela Rai1 Branca Ela desempenha o papel de um determinante cego intuitivo – a heroína do quarto dia. Concluindo com outra famosa atriz patriótica como Sabrina Ferrelli, que faz do sarcasmo sua característica mais vital da inteligência.

Escolhas que atendam a critérios equilibrados e até politicamente corretosAs duas estrelas que dispensam apresentações, atriz afrodescendente (Cesarini, nascida em Dakar de pai italiano), primeira entrega em Travesti (Quatro), atriz do momento (Janeta). Em suma, a equipe Sanremo está quase tomando sua forma final. Há poucos dias, Amadeus anunciou a presença (uma noite) do filme Checco Zalone, e foi um golpe objetivo para o homem de ouro do cinema italiano – mais de 16 milhões de euros combinados com os três últimos filmes (Katinel Sun, aqui vou eu? e Tolo Tolo) – Não é fácil dar (mesmo na última reunião zellige levantou). A dúvida permanece em vez de Fiorello, que ainda não dissolveu a reserva ao lado do maestro após o festival duplo, mas é difícil imaginar que ele possa abandonar completamente o palco. Um ataque parece provável, pelo menos à noite. READ Em 6 mil danças sem espaços - Corriere.it

O elenco musical também já estava pronto, com 25 cantores competindo Com um mix que tenta satisfazer todos os gostos e se expande ao máximo para diferentes públicos: há os grandes nomes do pop que compõem as paradas; Cantores históricos solicitados pelos fãs da Rai1; uma corrente de fenômenos em busca de uma visão nacional popular; Estranhos que inventam números.

Após polêmica no ano passado com a hipótese e depois afundou, o cruzeiro garantido atracado nas águas em frente a San Remo parece começar a voltar (para entender como e se vai ao vivo): Mestre de Cerimônias Orita Berti, quase 80 anos, vive sua terceira ou quarta juventude ( agora perdemos a conta). Não haverá – e esta é a terceira vez – Yovanotti, que, apesar da amizade que deve ter com o maestro, deu a conhecer a falta de data também nesta ocasião: “Devo ser o compositor de Morandi (Quem são os cantores em competição? assim), eu me concentro nisso e não tenho mente. estarei em casa. Talvez eu pegue um pequeno hotel a 30 quilômetros de lá e veja você com Morandi como imigrantes ilegais ao amanhecer.” Resumindo, com amigos assim, Amadeus não precisa de inimigos.