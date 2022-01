Lugares baratos para férias

10 destinos de fim de semana de baixo custo na Europa. Convenhamos, qualquer boa desculpa para organizar ou agendar Viagem ou fim de semana em alguma capital ou cidade da arte. A estação quente e os dias de ponte convidam muitos jovens a partir para uma capital europeia, uma cidade artística, um destino à beira-mar ou uma experiência na natureza.

Hoje em dia, não faltam oportunidades para uma escapadela de fim-de-semana a baixo custo Sem muitos sacrifícios Em uma bela cidade. Mesmo para os jovens, como se sabe, eles têm orçamentos muito limitados. Nós montamos um Ranking das cidades mais baratas Para permitir que você organize o fim de semana.

As pessoas sempre pensaram que viajar exige muito dinheiro, mas será que realmente é esse o caso? só as vezes ardiloso e a Saber dar o valor certo ao dinheiro.

Ao viajar, considere as despesas em várias frentes: TransporteE ResidênciaE Comida. lembra: O avião não é o único caminho! Se você tiver algum tempo, considere usar trensE PullmanE carro compartilhado. Quanto à habitação, existem Hostel pela Europa. Há também uma série de cuidados com a alimentação: lembre-se de que Definir menus de almoço.

a classificação O seguinte leva em consideração vários fatores: o custo médio de duas noites em um hotel de 3 estrelas, o preço do café, a conta de uma refeição completa para dois, o preço de um refrigerante, uma cerveja e um copo de vinho e depois o custo dos transfers de ônibus e trem do aeroporto para o centro da cidade, um passe de viagem de 48 horas Um passeio turístico com visita ao museu.

Custo final de semana por aluno

aqui 10 Luva de baixo custo Para um fim de semana de primavera na Europa.

1. Cracóvia. Polônia

Cracóvia Foi estabelecido como o destino de fim de semana mais barato de todos os tempos na Europa. Fins de semana aqui só custam 188 euros por pessoa. Preço realmente razoável para uma bela cidade com um antigo centro histórico reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. Vale a pena ver Wawel Hill e Castle, enquanto a pintura é mantida no Museu Nacional de Cracóvia Senhora com Arminho Leonardo da Vinci. Não é por acaso que a Polónia está incluída na nossa lista de destinos turísticos de inverno para estudantes e férias de inverno para jovens. (Leia também nosso guia para Estudar e trabalhar na Polônia)

2. Vilnius. Letônia

cidade Vilnius, Capital Lituânia, uma das repúblicas bálticas, já conhecida como destino de viagem econômica, ocupa o segundo lugar no ranking dos dez destinos de fim de semana de baixo custo na Europa. O seu centro histórico, Património Mundial da UNESCO, e o contraste entre a parte antiga e a parte moderna com os seus arranha-céus fazem de Vilnius um lugar cheio de pontos turísticos, à espera de serem explorados. Em média, um fim de semana em Vilnius custa 189 euros. A cidade para explorar a Europa. Uma novidade entre os destinos favoritos dos jovens é o surpreendente aumento das tendências. Localizado na Lituânia, além da beleza arquitetônica, oferece muita diversão. De quinta a sábado, em particular, a cidade ganha vida a noite toda graças aos clubes e discotecas realmente baratos. libertinagemEle está localizado na parte alta de Vilnius e oferece aos visitantes diferentes tipos de entretenimento tanto no verão quanto no inverno.

3. Riga, Letônia

Outra cidade bonita e barata no Mar Báltico é Riga, a capital da Letônia. Também chamado de arquivo mar báltico paris, Riga tem um centro histórico muito rico que preservou o desenho medieval e alguns edifícios em estilo gótico, mas com uma exposição invulgar de edifícios Art Nouveau, que é a sua principal vantagem e motivo de reconhecimento do património da UNESCO. O custo de visitar Riga no fim de semana é de 197 euros.

4. Varsóvia. Polônia

Outra cidade na Polônia, a capital Varsóvia, com o seu magnífico e riquíssimo centro histórico, também reconhecido como Património Mundial da UNESCO, e muitos parques da cidade. Varsóvia oferece edifícios majestosos, monumentos, museus e um fermento cultural vibrante. Não faltam peças e atrações mais novas para se divertir. Varsóvia era conhecida como a Paris do Norte devido à sua estrutura arquitetônica e suas grandes avenidas arborizadas, infelizmente foi quase completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial, e mesmo que os edifícios históricos mais importantes tenham sido reconstruídos, eles não são mais o que eram. costumava ser. Um fim de semana em Varsóvia custa em média 206 euros. Uma capital polonesa com um efeito surpreendente garantido: uma mistura de prédios antigos e arranha-céus modernos, na base dos quais circulam bondes de 50 anos, uma atmosfera evocativa, longe dos trilhos turísticos habituais. É também uma cidade universitária e recebe todos os anos estudantes internacionais Erasmus. A vida noturna é imparável e verdadeiramente diversificada. Mesmo um orçamento pequeno permitirá que você faça grandes coisas. (Leia também nosso guia para Estudar e trabalhar na Polônia)

5. Budapeste. Hungria

Um destino que os italianos adoram e sempre foi barato Budapeste. A capital da Hungria tem uma enorme oferta cultural de monumentos, museus e prédios históricos, com excelentes vistas das colinas que cercam a cidade, como a colina do Castelo de Buda com o incrível Bastião dos Pescadores. Um fim de semana em Budapeste custa 210 euros. Paris do Oriente, ideal como destino econômico para os jovens. Budapeste não perde nada para os jovens turistas que querem passar umas férias maravilhosas. Parlamento É um dos edifícios mais impressionantes da cidade. A cidade não é enorme, então você só precisa de alguns dias para visitar as áreas mais famosas. Os spas são a maneira mais saudável de relaxar para os húngaros, e o mais popular é Budapeste Terme Szechenyi: Festa na piscina, música e cocktails à beira da piscina, uma experiência especialmente recomendada para os mais novos, dado o preço bastante acessível.

6. Moscou. Rússia

Em sexto lugar no ranking de cidades acessíveis na Europa para uma escapadela de fim de semana, encontramos a Cidade Eterna moscas, em toda a sua esplêndida beleza de uma cidade suspensa entre leste e oeste, as estranhas e coloridas cúpulas da Basílica de San Basilio, o majestoso palácio KremlinE o metrô histórico e novas áreas comerciais. A capital da Rússia é uma cidade para se visitar de alto a baixo, mas para provar, até o final de semana é bom, já que um dos muitos voos sai da Itália. A primavera com clima temperado é a estação perfeita. Um fim de semana em Moscou custa 228 euros.

7. Praga. República Checa

Neste arranjo você não pode perder Praga, a bela e elegante capital da República Tcheca, é regularmente visitada por italianos. Do centro histórico perfeitamente preservado, com a sua encantadora praça da cidade velha, e do relógio astronómico ao lado, com o seu sugestivo Carillion, a Catedral de San Vito, a Ponte Carlos, o bairro de Mala Strana e o castelo. Praga não é apenas da antiguidade, mas também uma cidade vibrante com muitas atrações para se divertir. Um fim de semana aqui custa 229 euros.

8. Atena. Grécia

Perfeito para um fim de semana de primavera barato é a cidade Atena, a capital da Grécia é uma das poucas cidades do mundo que foi continuamente habitada desde a antiguidade e além, e estima-se que tenha 7.000 anos. Portanto, seu charme é irresistível. Não perca a oportunidade de subir à Acrópole e visitar Partenon, juntamente com a área arqueológica circundante, um cenário único no mundo. Também vale a pena visitar a área teclado numérico, com seus típicos pubs subindo becos e escadas atrás da Acrópole e das igrejas ortodoxas. Um fim de semana em Atenas custa 230 euros.

9. Lisboa. Portugal

Em nono lugar entre 10 destinos de fim de semana de baixo custo na Europa, encontramos nostalgia Lisboa. A capital de Portugal, com as suas grandes praças, ruas de subidas e terraços panorâmicos com vistas deslumbrantes sobre o rio Tejo, proporcionar-lhe-ão momentos inesquecíveis. Um fim de semana em Lisboa custa 239 euros. Jovem e cheia de animação, Lisboa é um destino turístico ideal, graças às suas muitas discotecas e discotecas abertas durante toda a noite. A área da vida noturna é famosa vivo Grandes. local por excelência Jinjinha Onde você pode desfrutar de pequenas xícaras de chocolate licor de cereja. Intrigado por Portugal? Continue lendo aqui para Estudar e trabalhar em Portugal.

10. Pequeno. França

Witch city fechou entre os dez primeiros Pouco, no norte de França, junto à fronteira com a Bélgica, de onde foram retiradas pronunciadas influências arquitetónicas, tanto que esta região leva também o nome de Flandres Francesa. O coração da cidade está lá um lugar amploSeu nome oficial é Place Charles de Gaulle, de onde se destacam os prédios históricos, todos eles a antiga bolsa de valores, o símbolo da cidade. O outro símbolo para a noite é .Pousada da cidade Com a torre civil, Beveroy. Também vale a pena ver a Basílica de San Maurizio. O custo de um fim de semana em Lille é de 240 euros. (Leia também: Estudar e trabalhar lá França.)

