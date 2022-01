“Eu nunca vou desistir” – Corriere.it

A partir de Valério Capelli

A filha mais velha de Enzo morreu aos 59 anos, era uma jornalista combativa e meticulosa. Sorriso tímido, mas muito firme. Uma lembrança do programa Rai2 com Giovanni Minoli em que trabalhei em 1984, Ad Arms Equal, que nunca foi transmitido

Seu pai, Enzo Tortura, havia sido preso em 1983, no ano anterior. Ela estava emocionalmente trêmula, mas com pensamentos claros. Lembro-me de andar pela residência de Rai na Viale Mazzini, onde ele não podia falar de outra coisa: mas você sabe, eles vieram buscá-lo às quatro da manhã… Eles o condenaram a dez anos de prisão, meu pai é um e homem inocente. Eu me sinto enojado, amargo. Mas não vou desistir.

O livro foi escrito sobre essa história cara da silvia Com cartas escritas por seu pai para ela da prisão. Eu conhecia e me lembrava das acusações infundadas de ser traficante de drogas da Camorra Silvia, a nova organizadora. Com sua irmã mais nova, Gaya, que também é jornalista, ela sempre esteve na vanguarda da defesa do pai.

Havia cumplicidade, ela queria catarse, tinha sede de justiça e de direitos. Às vezes captamos nossas pequenas aventuras emocionais, as emoções de uma importante experiência de primeira carreira: a urgência das buscas nos arquivos, a confirmação das notícias. Sylvia também queria escrever e mais tarde começaria a colaborar espremer. Ele me disse que entendo a escolha do pai, ele quer sair de cabeça erguida e mostrar as mãos limpas, como sempre.

Tudo aconteceu muito antes de Sylvia se casar Philip Leroy Eles têm dois filhos, Philip Jr. e Michelle. Havia cinco de nós na redação, mais dois de nós eram Bianca Berlinger, uma garota francesa cujo nome não me lembro, e Stefano Rizzelli, que mais tarde se tornou o braço direito de Mignoli e hoje chefe do Templo de Ray 1. Mignoli foi cercado por seus assistentes habituais, começando pelos quatro nódulos: o escritor Giorgio Montefushi, Chico Agnese, Flaminia Morandi e Marcella Emiliani são africanos e jornalistas da Unity. Aldo Bruno era o chefe do Templo, Arnaldo Bagnasco, um pensador genovês misturador de cultura, dispensa conselhos. Nós, homens da redação, fomos chamados alternadamente para apresentar o que havíamos coletado. Reuniões em grupo com cerca de vinte pessoas em salas enfumaçadas. Minoli ouviu a todos e depois fez suas sugestões, que julgou corretas.

Em pé de igualdadeEle deveria ir

No Rai2 no horário nobre, ao vivo em vez de

Liquidificador

Programa Histórico Minnoli. O diretor era o mesmo, Sergio Spina. Fantástico estúdio de televisão. comparação de duas opiniões (o primeiro convidado Renato Nicolini, o comissário que inventou o verão romano); Cinco dígitos zero são esperados. No final, você desiste do projeto. Nós, os editores, fomos designados para trabalhar

Liquidificador

. Numa sexta-feira à noite fomos à casa de Minoli, depois à 1 dei Priivity Road para assistirmos juntos a todo o programa adiado. Sua esposa, Matilda Burnaby, hospitaleira e hospitaleira, nos fez encontrar algo para comer. Silvia ficou com Minoli para outros shows como



Nós somos história

; Eu fui nomeado antes

serviço de entrega



.

Houve uma reunião de horas e horas na linda casa de Montefushi para discutir se Minoli deveria aparecer no programa em mangas de camisa ou de paletó e gravata, sorrimos com Sylvia, incapazes de entender a importância de aparecer na TV. Direta, precisa, resoluta, franca, suave em seu rigor, ela muitas vezes sorri, apesar do drama familiar que continua a vivenciar.