Coved, na França, 180.000 feridos em 24 horas. O melhor da Bélgica e da Polônia

Novos recordes na França, Grécia e Portugal

eu quase 180mil Casos Covid registrados na França nas últimas 24 horas, um recorde absoluto desde o início da epidemia. E o Executivo anunciou, na segunda-feira, novas medidas na tentativa de conter a disseminação do vírus, embora não queira impor restrições rígidas antes do Réveillon. A partir da próxima semana, os grandes eventos serão limitados em tamanho, enquanto nos shows – assim como em bares e clubes – apenas assentos estarão disponíveis. O governo espera acelerar a campanha de vacinação, aumentando o tempo entre a segunda e a terceira doses de quatro para três meses.

A Grécia também anunciou na terça-feira um recorde nacional de novos casos: em cerca de 24 horas 22mil , para acessar um número de cinco dígitos pela primeira vez. Mais da metade foram registrados em Attica está dentro Thessaloniki . Infelizmente, as autoridades de saúde também registraram 60 mortes na escala diária

Também registado em Portugal, com mais de 17.000 novos casos: no país, que apresenta uma das maiores taxas de vacinação da Europa, o número de doentes em cuidados intensivos e hospitalares continua baixo, uma fracção dos números reportados durante a vaga vacinal de inverno. passado. Os dados mais recentes têm um relatório 936 pacientes Hospitalizados em enfermarias de Covid: eles foram 6,869 No auge do primeiro dia de fevereiro passado. Nas últimas 24 horas, mais 19 mortes foram registradas, em comparação com um pico 303 Em 28 de janeiro de 2021. Sobre87% Da população de Portugal de 10 milhões, vacinados com duas doses de aprox. 2,4 milhões de pessoas já receberam o terceiro.

Melhorias na Polônia e Bélgica

A onda fica mais lenta Polônia Onde o número de novos casos por dia é recente diminuiu 30%. No país onde estou agora 25 µm aprox., não há outras restrições.

Um porta-voz do Ministério da Saúde anunciou hoje, Wojciech Andrusiewicz – Podemos constatar que apesar do risco acrescido de infecção com a variante Omicron, o número de novos casos na Polónia não começa a aumentar depois do Natal: por isso, hoje, e garanto, hoje, não temos planos de introduzir novas restrições para o Vírus Covid esta semana “

A Bélgica também remove algumas restrições. Tribunal na terça tem suspenso a Locais de entretenimento fechados, que também incluiu teatros. Na semana passada, o Primeiro Ministro anunciou a medida – à qual o setor respondeu com uma manifestação de 10.000 pessoas Alexandre de Crooze Para impedir a propagação da variante do Omicron Covid-19: mas de acordo com os juízes, o fechamento foi discriminatório, pois nesses contextos não havia nenhum risco particular que nunca apareceu

Não explicou “como os locais de entretenimento representam um risco específico para a saúde pública, na medida do necessário para ordenar o seu fechamento”, disseram as autoridades. Conselho do Estado, o mais alto tribunal administrativo da Bélgica.