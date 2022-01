Há uma correspondência para você, Zorzi, na tempestade “Buffon, bastardo …”

Muitas vezes acontece que os heróis Você tem correio Eles acabam no centro de discussões e desentendimentos nas redes sociais. Histórias mais originais e personagens mais especiais costumam dar lugar a críticas e comentários de pessoas na web durante e depois de um episódio. Mas as declarações recentes de Tommaso Zorzi sobre um dos heróis do jogo There mail estão causando discussões que vão além das expectativas.

Tudo começou com a divulgação da história de Fernando e Giada, pai e filha, que voltaram a se encontrar depois de mais de vinte anos de separação. Uma história cheia de emoções e sentimentos que afetaram profundamente o público – principalmente pela angústia de um pai que não podia ter estado próximo da filha por anos – mas aparentemente não foi o mais influente. Tommaso ZorziO que foca mais na aparência física da garota. Seu comentário irritante, carregado com suas histórias no Instagram, causou alvoroço nas redes sociais.

Vencedor anterior de irmão mais velho vip brincando na cara cavalosEles fazem piada sobre as sobrancelhas dela e comparam a mulher a uma das concorrentes do programa Itália Drag Race – Enorma Jean – que Zorzi foi jurado na última edição. Comentários postados em uma série de screenshots da garota de perto, o que gerou indignação na Internet. Como era de se esperar, aliás, com um perfil seguido por quase dois milhões de seguidores, as palavras do influenciador milanês não passaram despercebidas, atraindo crítica e ataques.